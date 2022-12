De acordo com o órgão, 33 novos postos de trabalho foram criados, mas o bom desempenho dos últimos dois meses

publicado em 29/12/2022

Votuporanga reagiu no fim do ano, mas não foi o suficiente para repor todas as vagas de emprego perdidas ao longo do ano (Foto: A Cidade)

Da redação

Votuporanga voltou a registrar saldo positivo na geração de empregos em novembro, conforme o último balanço do ano divulgado pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Previdência. De acordo com o órgão, 33 novos postos de trabalho foram criados, mas o bom desempenho dos últimos dois meses (em outubro o saldo também foi positivo), não foi capaz de recuperar o acumulado negativo do ano praticamente inteiro, resultando na eliminação de 161 vagas no mercado formal.

Conforme os dados, o setor de comércio – impulsionado pelas vendas de fim de ano – foi o grande responsável pelo saldo positivo do último mês, com a contratação de 58 pessoas a mais do que demissões. A indústria, porém, voltou a patinar e demitir 19 funcionários a mais do que contratou.

O mesmo cenário, aliás, foi visualizado ao longo de todo o ano. A crise que afeta o setor industrial, principalmente em razão do aumento no preço de matérias-primas e insumos provocada pela guerra na Ucrânia, bem como os resquícios ainda da Covid-19 e mais recentemente o cenário político conturbado levou ao fechamento de 228 postos de trabalho nas industrias votuporanguenses.