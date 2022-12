Produtos do município vendidos para outros países já renderam mais de R$ 122 milhões neste ano, maior número da história

publicado em 13/12/2022

Antes mesmo do fim do ano, Votuporanga já bateu seu recorde anterior de exportações, que era de 2021 (Foto: Foco Studio)

Da redação

O ano ainda não acabou, mas Votuporanga já tem um número para comemorar do ponto de vista econômico. De acordo com dados oficiais do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a cidade bateu recorde de exportação neste ano e atingiu a marca histórica de mais de 22 milhões de dólares comercializados com o exterior, o que equivale a pouco mais de R$ 122 milhões na cotação atual.

Os números são referentes às exportações registradas entre janeiro e novembro, porém, já supera em mais de 17% o que foi comercializado com outros países durante todo o ano de 2021, quando a cidade mandou mais de 21 milhões de dólares em produtos para fora do Brasil. Os dados, aliás, revelam que a exportação deste ano foi a maior da história de Votuporanga.

“Votuporanga se destaca por ser uma cidade pujante, com economia diversificada, e esses números comprovam isso. O crescimento da cidade se fortalece na geração de emprego e renda e se consolida na transformação de Votuporanga como cidade referência em inúmeras áreas como saúde, educação, infraestrutura, economia, sendo considerada uma das melhores para se viver”, comemorou o prefeito Jorge Seba.

Os principais países que Votuporanga exportou neste ano foram os Estados Unidos (34%), Chile (8,58%), Paraguai (5,43%), Haiti (4,13%) e Vietnã (3,89%), mas nossos produtos chegaram também a países como Japão, Índia, Tailândia e até para a Ucrânia, mesmo em meio à guerra. Carnes de aves, produtos de origem animal, reboques e semirreboques e móveis estão entre os produtos mais vendidos.

A empresa campeã de exportação em Votuporanga, aliás, é o Frango Rico, que representa mais de 46% de tudo o que o município mandou para o exterior em 2022. Só o frigorífico avícola comercializou mais de 10,1 milhões de dólares com outros países, ou seja, mais de R$ 56 milhões.

"O bom desempenho histórico nos índices de exportação de Votuporanga é puxado pelas empresas no ramo de fabricação de carnes, miudezas comestíveis, frescas, refrigerados ou congelados das aves, que representa 46% da nossa balança comercial, seguido pela fabricação de produtos de origem animal (26%) e também, na área de implementos, a fabricação de reboques e semirreboques para veículos, com 13%. Isso demonstra a força da nossa área industrial que emprega milhares de pessoas e aquece a economia do município", destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.

Balança Comercial

Os números de Votuporanga também são considerados positivos em relação a Balança Comercial, ou seja, a diferença entre exportações e importações. Entre janeiro e novembro, os votuporanguenses gastaram 2,72 milhões de dólares (pouco mais de R$ 11 milhões) em mercadorias de outros países.

A maior parte, é claro, veio da China cerca de 33%, mas houve também uma grande compra de produtos da Alemanha (28%) e dos Estados Unidos (13%). Os produtos mais importados para o município, ao contrário do que se pensa, não são os eletrônicos, mas sim matérias-primas para o setor industrial, como chapas e lâminas de plástico, além de máquinas industriais e máquinas e produtos agrícolas.

Apesar das importações também terem crescido em relação a 2021 (um salto de 21,9%), o superávit da Balança Comercial até o momento é de pouco mais de 19 milhões de dólares.

Produtos mais exportados por Votuporanga

- Carnes e miudezas comestíveis congeladas de aves;

- Produtos de origem animal impróprios para humanos;

- Reboques e semirreboques;

- Móveis;

- Bombas de ar;

Principais produtos de importação

- Chapas, folhas e lâminas de plástico;

- Máquinas industriais;

- Máquinas e produtos agrícolas;

- Ácidos;