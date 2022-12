Desta vez, além dos relatos de “tremores anormais”, foram apresentadas também imagens da parte de baixo do viaduto

Imagens feitas da parte de baixo do pontilhão mostram alguns problemas na estrutura; vereadores cobram vistoria técnica (Foto: Assessoria)

Da redação

Os supostos problemas estruturais no viaduto Guilherme Augusto Ferro, o conhecido “Pontilhão do Vilar” (que liga as avenidas Brasil e Emílio Arroyo Hernandes), voltaram a ser tema de debate na Câmara Municipal. Desta vez, além dos relatos de “tremores anormais”, foram apresentadas também imagens da parte de baixo do viaduto, que mostram alguns danos na estrutura.

Para recordar, na sessão da semana passada o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Serginho da Farmácia (PSDB), apresentou uma indicação pedindo para que seja oficiado o Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal de Obras juntamente com o DER (Departamento de Estradas e Rodagens), realizem visita técnica para averiguar a situação.

Na indicação, o vereador afirmou que foi procurado por munícipes que relataram algumas situações anormais enquanto trafegavam pelo viaduto, principalmente após as fortes chuvas que atingiram a cidade. Segundo os relatos, apresentados ao parlamentar, foram sentidos tremores além do normal, acompanhados de barulhos, o que causou temor aos motoristas que passam por ali diariamente.

Agora, o vereador Osmair Ferrari (PSDB) também trouxe à discussão o tema ao apresentar uma indicação de sua autoria do ano de 2014, quando à época pedia urgentes providências em relação a situação do pontilhão.