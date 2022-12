A indicação foi apresentada durante a sessão desta terça-feira (6)

07/12/2022

Segundo Serginho da Farmácia, motoristas relataram tremores ao passar pelo pontilhão após as chuvas dos últimos dias (Foto: A Cidade/assessoria)

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Serginho da Farmácia (PSDB), apresentou na sessão de terça-feira (6) uma indicação pedindo para que seja oficiado o Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal de Obras juntamente com o DER (Departamento de Estradas e Rodagens), realizem visita técnica para averiguar a situação do Viaduto Guilherme Augusto Ferro o conhecido “Pontilhão do Vilar”, que liga as avenidas Brasil e Emílio Arroyo Hernandes.

Na indicação, o vereador informa que foi procurado por munícipes que relataram algumas situações anormais enquanto trafegavam pelo viaduto Guilherme Augusto Ferro, principalmente após a chuva que aconteceu no final de semana. Segundo os relatos, apresentados ao parlamentar, foram sentidos tremores além do normal, acompanhados de barulhos, o que causou temor aos mesmos.