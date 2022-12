A instalação da nova unidade se concretizou por intermédio do vereador, que manteve contatos com a diretoria da instituição financeira

publicado em 30/12/2022

Serginho da Farmácia Osvaldo Pereira Caproni e os diretores Luis Carlos Spaziani e Idineu Possoni Júnior fizeram o anúncio (Foto: Assessoria)

Da redação

O atual presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Serginho da Farmácia (PSDB), divulgou ontem um comunicado anunciando a conquista de mais uma agência bancária para a zona Norte do município, a Sicoob Credlíder. A instalação da nova unidade se concretizou por intermédio do vereador, que manteve contatos com a diretoria da instituição financeira.

A nova agência funcionará na principal avenida do bairro Pozzobon, a Emílio Arroyo Hernandes, próximo a conhecida Padaria Camila e atenderá aos moradores, empresários e comunidade em geral daquele setor da cidade. Cerca de 35 mil moradores devem ser beneficiados.

Anteontem presidente da Câmara se reuniu com a diretoria da instituição e sacramentou a instalação do ponto de atendimento bancário. “Após diversas reuniões, pesquisa de mercado e a necessidade de expansão desta importante instituição financeira de nossa cidade, a diretoria da Credlíder viu na zona norte de Votuporanga um potencial muito grande e vai expandir para lá, oferecendo todos os serviços bancários aos moradores da zona norte”, enfatizou Serginho.

O vereador comemorou a conquista, classificando a ida de mais uma agência bancária para a zona Norte como outras benfeitorias para o bairro Pozzobon, como a instalação das agências bancárias da Caixa Econômica Federal e do Santander.

“A zona Norte é, praticamente uma cidade dentro de Votuporanga. Os moradores necessitam cada vez mais de investimentos e serviços públicos e privados. A Sicoob Credlíder vai oferecer serviços de atendimento bancário para aquela região, que já possui dois outros bancos, agência dos Correios, supermercados, farmácias e diversos outros importantes estabelecimentos comerciais. Também devemos ressaltar o papel importante na geração de emprego, renda e investimentos para nossa cidade do Grupo Gramadão, parceiro neste importante investimento, contribuindo sobremaneira para a instalação de nova agência na zona norte de nossa cidade”, ressaltou o presidente do Legislativo votuporanguense.

Por sua vez, o presidente da Sicoob Credlíder o votuporanguense Osvaldo Pereira Caproni enfatizou o trabalho político do vereador e colocou a agência bancária à disposição dos moradores, empresários e comunidade em geral do bairro Pozzobon.

“Com essa visão de atendimento próximo a comunidade e com o potencial desenvolvimento do bairro Pozzobon e de Votuporanga e tendo em conta que a regionalização cooperativa tem uma dimensão política, dado que busca a transformação e o fortalecimento do desenvolvimento local, atuando num espaço regional, numa situação de compartilhamento de manifestação de diversos interesses e distintas ações sociais, o Sicoob Credlíder vem expandir sua atuação com mais um Ponto de Atendimento (PA) no bairro Pozzobon em Votuporanga sob a liderança do vereador Serginho da Farmácia e do prefeito Jorge Seba, realçando que a Credlíder é a única Cooperativa de Crédito genuinamente votuporanguense pois tem sua sede e investimentos na cidade de Votuporanga”, destacou Caproni.