Segundo dados da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, milhares de pessoas passam diariamente pelas nove linhas de “circular”

publicado em 29/12/2022

O programa Transporte Cidadão tem como objetivo incentivar o uso do transporte público em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Diariamente milhares de pessoas utilizam os terminais de ônibus em Votuporanga. Segundo dados obtidos elo A Cidade junto à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, até o dia 20 de dezembro foram emitidos 118.942 bilhetes pelo Transporte Cidadão. O número corresponde apenas ao benefício, não contabilizando o total de passagens emitidas.

De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, atualmente, o valor do bilhete no trecho urbano é de R$ 7,19, porém, com o subsídio da Prefeitura, os usuários do Transporte Cidadão pagam R$ 3,15, enquanto o restante, R$4,04, é custeado pelo município.

O programa Transporte Cidadão tem como objetivo incentivar o uso do transporte público na cidade. Para usuários que possuem o cartão do programa, a Prefeitura de Votuporanga subsidia parte da passagem, reduzindo o preço do bilhete.

Interessados em adquirir o cartão do Programa Transporte Cidadão devem comparecer ao escritório da Expresso Itamarati (que a partir de janeiro será anexo ao guichê da empresa no Terminal Rodoviário), com RG e CPF em mãos e comprovante de residência atualizado, para retirar gratuitamente a primeira via.