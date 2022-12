O homem de 32 anos foi flagrado durante um patrulhamento da PM pelo bairro; com ele foram apreendidas dezenas de porções de drogas

publicado em 07/12/2022

O flagrante aconteceu durante a noite de terça-feira (6), no bairro São João, zona Sul do município (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um traficante com dezenas de porções de cocaína e também maconha. O flagrante aconteceu durante a noite de terça-feira (6), no bairro São João, zona Sul do município. R. A. C., de 32 anos, confessou a traficância em toda a região.

De acordo com a ocorrência, os militares faziam patrulhamento pelo local, quando visualizaram o homem em atitude suspeita por uma rua do bairro. Ao notar a movimentação policial, o bandido tentou fugir para despistar os militares, mas foi perseguido e abordado.

Durante a abordagem, foram localizadas algumas porções de maconha. Em entrevista, ele confessou a traficância e disse que teria mais drogas em sua residência, onde foram encontradas mais porções de maconha e também de cocaína, além de uma faca com resquícios de entorpecentes, um celular e dinheiro do tráfico.