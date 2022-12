O elenco se apresentou nessa semana e tenta acelerar os treinos da pré-temporada antes da estreia no dia 22 de janeiro de 2023

publicado em 13/12/2022

Rodrigo Cabral conta com o apoio de sua comissão para criar um elenco competitivo para a estreia (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

De volta aos trabalhos na Arena Plínio Marin, também está o conhecido técnico Rodrigo Cabral, que esteve à frente do elenco Alvinegro durante a temporada deste ano. Para projetar trabalhos e acelerar os treinos durante o processo de pré-temporada de 2023, Cabral conta com o apoio de sua comissão para criar um elenco competitivo para a estreia em 22 de janeiro.

O comandante comemorou, antecipadamente, a volta para o CAV depois de uma saída que ele considerou como leve e momentânea. “Muito feliz de retornar à cidade, ao clube que a gente gosta e tem carinho. Terminada a Série A3 aqui, surgiu o convite do Centro Oeste SAF, da terceira divisão do Goiano e tínhamos pré-estruturado, que se acabasse lá ia coincidir com a preparação que a gente tinha em mente aqui”, disse ele.

Apesar do ambiente do CAV ser de aceleração, pois o elenco começou a preparação um pouco tardia, Rodrigo se diz motivado para colocar a equipe de forma competitiva no torneio.

“Temos os jogadores que acabaram a A3, o Jair, Lucas Soares, Marcos Vinicius, Einstein, Léo Cunha, que está em um processo de definição pós-cirúrgico, Kevin, alguns jogadores que tínhamos em mente de trabalhar e estivemos juntos. Jogadores que na nossa ajuda pelos conhecimentos em relação a empresários, estamos conseguindo”, completou.

Cabral relata que o elenco já está encorpado e agora quer garantir a efetividade desses atletas durante o ano. O professor ainda relatou que conta com a chegada nesta semana de mais dois atletas do Centro-Oeste, que é Flávio, um meia e Sávio, que é um extremo e participou ao seu lado da competição.

“Um grupo competitivo, independentemente da idade, nessa competição da maneira que estamos estruturando temos que ter atletas mais experientes, porque baseado nas equipes que iremos enfrentar estamos duas semanas mais adiantados. Estão fazendo grandes contratações, grandes elencos e já em processo de amistosos com bastante minutagem de jogo”, disse Cabral.