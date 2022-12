O calendário da ACV previa o início da programação na segunda-feira (12), junto com a chegada do Papai Noel

publicado em 06/12/2022

Segundo o Sincomércio, o horário especial de fim de ano começa já nesta sexta (9) e não dia 12 como divulgado pela ACV (Foto: A Cidade)

Da redação

O Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) divulgou na segunda-feira (5) um comunicado onde contesta o calendário divulgado pela ACV (Associação Comercial de Votuporanga) e defende a abertura do comércio local em horário especial de fim de ano (das 9h às 22h) a partir desta sexta-feira (9). O calendário da ACV previa o início da programação na segunda-feira (12), junto com a chegada do Papai Noel na Praça da Concha Acústica.

No documento, o presidente da entidade, João Herrera Martins, afirma que o Sincomércio é o representante legitimo da categoria econômica do comércio varejista de Votuporanga e que as empresas é que estipulam o horário de trabalho e de funcionamento em horário especial, através do Sincomércio. O comunicado diz ainda que serão respeitados todos os direitos trabalhistas.

“Informamos que até a presente data não foi firmado qualquer tipo de acordo com o Sincomerciários, sendo assim informamos aos interessados, comerciantes, comerciários, consumidores em geral e a população que as lojas do comércio de Votuporanga terão os seguintes horários de funcionamentos no mês de dezembro: dia 09/12, das 9h às 22h; nos dias 10 e 17/12 (sábados) das 9h às 18h; nos períodos de 12 a 16/12 e 19 a 23/12 (segunda à sexta-feira) das 9h às 22h; 18/12 (domingo) das 9h às 13h; 24/12 (sábado - véspera de Natal) das 9h às 16h; 26/12 (segunda-feira) das 12h às 18h; dia 31/12 (sábado - véspera de Ano Novo) das 9h às 16h; e dia 02 de janeiro de 2023 (segunda-feira) das 12h às 18h”, diz o comunicado.

O calendário

No último dia 26 a ACV havia divulgado uma nota onde afirmava que, com o apoio da Associação Comercial o atendimento em horário especial até 22h começará dia 12 de dezembro (segunda-feira), marcado pela chegada do Papai Noel às 19h.