Doses da vacina contra a Covid-19 são destinadas para bebês de 6 meses a crianças menores de três anos de idade do município

publicado em 13/12/2022

A partir de agora, o público infantil sem comorbidade também poderá ser vacinado mediante cadastramento prévio (Foto: Reprodução)

A Secretaria da Saúde de Votuporanga abriu ontem o cadastro de bebês de 6 meses a crianças menores de três anos de idade para a “xepinha” da vacina contra Covid-19. A ação se fez necessária para melhor aproveitamento do imunizante, já que uma vez aberto o frasco, as doses precisam ser aplicadas rapidamente, respeitando o prazo de vencimento.

A vacinação para crianças dessa faixa etária com comorbidades está sendo realizada desde o dia 29 de novembro. A partir de agora, o público sem comorbidade também poderá ser vacinado mediante cadastramento para a “xepinha”. Para a vacinação, os pais deverão levar documento de identificação pessoal da criança e do responsável, Cartão do SUS e assinar o Termo de Assentimento que será fornecido na Unidade.

A vacina que está sendo oferecida para esse público menor de três anos é a Pfizer Baby, cujo esquema é composto por três doses, sendo a segunda aplicada após quatro semanas da primeira e a terceira dose, aplicada oito semanas após a segunda.