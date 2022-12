Interligação do Poço Oeste e desassoreamento da Represa Municipal foram colocadas como prioridade para o 55º aniversário da Autarquia

publicado em 06/12/2022

Em dia de festa e comemoração pelos seus 54 anos de história, a Saev aproveitou para anunciar investimentos (Foto: A Cidade)

Da redação

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente) comemorou ontem o seu 54º aniversário. A data foi comemorada por meio de um café da manhã com colaboradores e autoridades municipais, como o prefeito Jorge Seba (PSDB), o vereador Jura (PSB), representando a Câmara Municipal, e o superintendente da autarquia Gustavo Gallo.

Durante a cerimônia festiva, Gallo apresentou os números da Saev que, hoje, é responsável por mais de 43 mil ligações de água nos quatro cantos do município, sendo 38.079 residenciais e 3.455 ligações comerciais. Para suprir essa demanda, conforme a apresentação, cerca de 10 bilhões de litros de água passam pelos 513km de rede de água da cidade, por ano.

“É um orgulho muito grande ser superintendente de uma empresa que é referência regional e estadual, graças ao empenho dos nossos quase 200 funcionários que fazem o tom dessa empresa tão pujante e importante que só cresce a cada dia e prova disso são os números que mostram essa grandiosidade”, disse Gustavo Gallo.

Ainda durante a cerimônia, o superintendente da Saev apresentou um balanço das ações e investimentos implementados ao longo dos últimos 12 meses e apresentou o planejamento de ações para 2023, que inclui, como prioridades, a interligação do Poço Oeste (obra de mais de R$ 6 milhões) e o desassoreamento da Represa Municipal, que já está com a primeira fase em andamento.

“Esses são os principais desafios para 2023 e 2024, que são a interligação do Sistema Oeste ao Central, ele ainda não está interligado, vamos fazer a solicitação dos materiais e depois a obra, que é muito grande. Também o desassoreamento, a etapa um já está sendo feita com recursos próprios, um trabalho de formiguinha, que deu um resultado espantoso. Tiramos muito sedimento da represa e já ajudou muito. Temos que continuar e recuperar dois terços ou mais do que a represa era originalmente”, completou Gustavo Gallo.

Já o prefeito Jorge Seba destacou o orgulho que a população deve ter dessa instituição chamada Saev, que, para ele, é um patrimônio do município, como ressaltei.

“Não é possível dissociar a Saev da história de Votuporanga. São 54 anos de entrega e de bons serviços de água, que é o mais puro que um homem pode consumir, esgoto bem tratado e também do lixo. Temos uma empresa com uma responsabilidade social muito grande, porque faz um trabalho que é para as futuras gerações. Ela está preparada para dar outros saltos e evidentemente ela precisa de recursos para investir e nós estamos adequando essa empresa para que dê novos saltos. Uma cidade que vai passar de 100 mil habitantes, precisamos pensar sempre grande e no futuro, mas com os pés no chão. Graças a Deus temos essa empresa que é nossa, com as melhores tarifas de serviço e assim vamos procurar manter”, destacou o prefeito.

Seba frisou ainda que os investimentos em andamento e os que se sucederão buscam garantir a segurança no abastecimento de água e na coleta e tratamento de esgoto.

“Já começamos o desassoreamento, aliás ainda bem que já começamos, porque essa chuva que deu realmente surpreendeu e apesar de ter passado o limite da barragem, ela resistiu muito bem. A gente tem que continuar esse trabalho para entregarmos o melhor ponto de abastecimento de água, que é a represa, de uma forma sustentável”, concluiu o prefeito.