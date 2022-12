Carlão Pignatari quebra seu próprio recorde e é reeleito deputado estadual pela 4ª vez

publicado em 31/12/2022

(Foto: Governo de SP)

2 de outubro

Carlão Pignatari quebra seu próprio recorde e é reeleito deputado estadual pela 4ª vez

Votuporanga terá um representante na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) por, pelo menos, mais quatro anos. O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) bateu no dia 2 de outubro o seu recorde pessoal de votos e foi reeleito para o seu quarto mandato, com 105.245 votos, dos quais 18.646 saíram de sua terra natal, o que lhe garantiu a sexta maior votação em seu partido e o 42ª no Estado de São Paulo.

7 de outubro

Homem é assassinado com golpe na cabeça em Votuporanga

Um homem, de 45 anos, foi assassinado, provavelmente com uma paulada na cabeça, em Votuporanga. O corpo da vítima, identificada como Fabiano Cleber Ramos de Macedo, foi encontrado por seu pai, dentro de uma casa na rua Santos Dumont, nas adjacências da Avenida José Silva Melo, no bairro Paineiras.

14 de outubro

Prefeitura amplia horário e contrata mais médicos para reduzir espera por consultas

A Prefeitura de Votuporanga anunciou em 14 de outubro a implementação do Programa + Saúde, que ampliou o horário de atendimento dos Consultórios Municipais e reduziu em, pelo menos, 50% o tempo de espera por consultas e exames. Para isso, a Administração Municipal contratou mais dez equipes de Saúde da Família, que são compostas por médicos, enfermeiros e demais profissionais da área para atender nas unidades com maior demanda.

30 de outubro

Lula perde em Votuporanga, mas é eleito presidente

O presidente Jair Bosonaro (PL) voltou a vencer as eleições em Votuporanga e com uma grande diferença em relação ao seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, dia 30 de outubro. A preferência do eleitorado votuporanguense, porém, não foi a mesma do restante do Brasil, que levou o petista para o seu terceiro mandato. De acordo com os dados oficiais do TSE, Bolsonaro conquistou 68,26% dos eleitores do município, contra 31,74% de Lula. Em números, isso significa que o primeiro teve 36.549 votos ante 17.012 do segundo mais votado na cidade.

30 de outubro

Apoiadores comemoram a eleição de Lula em Votuporanga

Apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram na noite do dia 30 de outubro, após o anúncio do resultado das urnas, para comemorar a vitória do candidato petista. Os manifestantes se encontraram na avenida João Gonçalves Leite, a conhecida Avenida do Assary, onde se concentrou a festa da vitória. Dezenas de apoiadores votuporanguenses estiveram no local com bandeiras e faixas. Carros e motos também se juntaram em uma espécie de carreata pela avenida, com músicas da campanha de Lula.

30 de outubro

Tarcísio é eleito governador de SP com 68% dos votos de Votuporanga