publicado em 31/12/2022

13 de maio

Prefeito anuncia grandes shows com entrada franca para o aniversário de Votuporanga

O prefeito Jorge Seba (PSDB) anunciou no dia 13 de maio a grade de shows da festa que foi realizada em comemoração ao aniversário de Votuporanga, no mês de agosto. Dentre as atrações estavam o cantor Luan Santana, as duplas Fernando & Sorocaba e César Menotti & Fabiano, além do projeto “Boate Azul”, onde Edson e Hudson se apresentam ao lado da dupla Gian & Giovani.

7 de maio

CAV se despede do Paulista A3 e dispensa jogadores

A Votuporanguense se despediu, no dia 7 de maio, do Paulista da Série A3. Após empatar, sem gols, o segundo jogo da semifinal do torneio, o Comercial, que tinha a vantagem de dois resultados iguais, conquistou a classificação e a chance de disputar a A2 em 2023, mandando a Alvinegra para casa. Após a eliminação os jogadores do elenco foram dispensados e a diretoria se organizou internamente para seguir o planejamento do segundo semestre, que seria totalmente focado na disputa do Paulista das categorias de base.

24 de maio

Papa demite padre da Diocese acusado de envolvimento com pornografia infantil

Uma ação internacional de combate à pornografia infantil provocou a demissão de um padre que pertencia a Diocese de Votuporanga, onde atuava na cidade de Valentim Gentil. A circular que tornou pública a decisão proferida pelo Papa Francisco e ratificada pelo Bispo Diocesano, dom Moacir Aparecido de Freitas, foi divulgada no dia 24 de maio e, a partir de então, Juliano Osvaldo de Camargo, não seria mais sacerdote da igreja Católica.

26 de maio

Ladrão tomba caminhão em Votuporanga ao tentar fugir da PM

Um ladrão foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga, após tombar um caminhão carregado com óleo vegetal roubado, durante perseguição e tentativa de fuga. O “acidente” ocorreu na rodovia Péricles Belini, na rotatória que dá acesso ao município de Parisi, na noite do dia 26 de maio. De acordo com o apurado pelo A Cidade, o motorista teria sido assaltado em Alto Araguaia (MT), município onde ele foi encontrado posteriormente. A carga roubada, que era de óleo vegetal foi estimada em R$ 280 mil.

28 de maio

Jovem morre e irmãs ficam feridas em capotamento na ‘Estrada do 27’