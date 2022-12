Governador inaugura Clínica Pet e anuncia mais R$ 27 milhões em obras para Votuporanga

publicado em 31/12/2022

14 de junho

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), realizou no dia 17 de junho a entrega da primeira Clínica Pet do Estado, que oferece atendimento gratuito para animais de pequeno porte, e inaugurou a primeira das cinco Areninhas que estavam em implantação em Votuporanga. Além das duas obras, Garcia anunciou a liberação de mais de R$ 27 milhões em investimentos na cidade, ao lado do prefeito Jorge Seba (PSDB), do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB) e outras autoridades.

3 de junho

Santa Casa inaugura Ambulatório de Oncologia em Votuporanga

A Santa Casa de Votuporanga inaugurou no dia 3 de junho o Ambulatório de Oncologia, ampliando o rol de serviços privados oferecidos pela Instituição. A novidade significa um marco na assistência ao paciente com câncer no município e na história da instituição de saúde. No ato inaugural, o provedor da Santa Casa, Carlos Roberto de Biazi anunciou que, a princípio, a unidade iria atender apenas aos pacientes conveniados do SanSaúde e particulares e o próximo objetivo é poder oferecer esse mesmo atendimento aos pacientes do SUS.

7 de junho

Prefeitura rescinde contrato com empresa que construiria Ciclovia na Estrada do 27

A Prefeitura de Votuporanga rescindiu em 7 de junho, de forma unilateral, o contrato firmado com a empresa Parcom Construtora e Incorporadora Ltda para a construção de uma ciclovia na vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida Estrada do 27. A decisão foi tomada no âmbito de um processo administrativo após serem constatadas irregularidades no trabalho da construtora em relação à obra.

13 de junho

Votuporanguense fatura mais de R$ 600 mil na Lotofácil

Um apostador de Votuporanga ganhou na noite do dia 13 de junho R$636 mil ao acertar as 15 dezenas sorteadas no concurso número 2.546 da Lotofácil. O sortudo dividiu o prêmio principal da loteria, de R$1,2 milhão, com outro felizardo da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. A aposta simples do votuporanguense de (R$2,50) foi registrada na Klin Lotérica, que fica na rua Amazonas, centro da cidade. As dezenas sorteadas que deram o prêmio ao votuporanguense foram: 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 22, 24 e 25.

30 de junho

Prefeito apresenta projeto de transformação da Avenida do Pozzobon em um Boulevard

O prefeito Jorge Seba (PSDB), acompanhado dos deputados Carlão Pignatari (PSDB) e Geninho Zuliani (União Brasil), apresentou na noite do último dia do mês de junho o projeto para a revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes. A proposta, aliás, vai além de uma simples reforma e irá transformar a conhecida avenida do Pozzobon em uma espécie de Boulevard Europeu.

30 de junho

Glauco Ventura é eleito novo presidente da ACV