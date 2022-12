OBA Festival se muda para Rio Preto

publicado em 31/12/2022

9 de fevereiro

2020 foi o último ano de realização do OBA Festival em Votuporanga. Depois de dois anos sem realizar o evento devido a pandemia, a organização de um dos principais carnavais do Brasil anunciou a mudança do evento para São José do Rio Preto, para a edição 2023. A decisão foi antecipada com exclusividade pelo A Cidade no dia 9 de fevereiro e confirmada no dia seguinte pelos organizadores do evento.

5 de fevereiro

Imprudência de motociclista causa a morte de caminhoneiro na Euclides da Cunha

A imprudência de um motociclista foi a causa do acidente que tirou a vida de um caminhoneiro no dia 5 de fevereiro, na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga (nas proximidades da Havan), envolvendo dois caminhões. Rogério Batilani, de 37 anos, que era de Lucélia/SP, ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações colhidas pelo A Cidade no local do acidente, os dois caminhões seguiam pela pista, sentido capital/interior, quando um motociclista teria adentrado à rodovia abruptamente, pela alça de acesso. Para não o atropelar, o motorista do caminhão que estava na frente freou bruscamente e o caminhoneiro que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo.

3 de fevereiro

Polícia Civil prende um dos suspeitos de atentado a tiros em Votuporanga

Logo no começo do mês de fevereiro os policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga prenderam um dos suspeitos de um dos atentados a tiros registrados no município em meio à uma onda de violência que atingiu a cidade no começo do ano. Na ocasião, os agentes da PC cumpriram um mandado de prisão temporária enquanto os fatos ainda seguiam em investigação.

5 de fevereiro

Sala de diagnósticos com Raio-X e Ultrassom é inaugurada no Mini-Hospital

Uma cerimônia realizada no dia 5 de fevereiro marcou a inauguração de uma sala de diagnósticos por imagens no Mini-Hospital do Pozzobon. O novo espaço possibilita a realização de exames de Raio-X e Ultrassonografia na unidade, uma das reivindicações mais antigas dos moradores da zona Norte de Votuporanga.

