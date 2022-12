Quem assume a cadeira, no lugar de Gabriel Gomes Bifaroni, é o engenheiro civil Rafael Salerno

publicado em 03/12/2022

Rafael Salerno é o mais novo presidente da Searvo para o mandato de 2023 (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Searvo (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga) está com presidente novo para a gestão da associação em 2023. Quem assume a cadeira, no lugar de Gabriel Gomes Bifaroni, é o engenheiro civil Rafael Salerno.

O novo presidente, muito atuante na associação, tem dez anos de participações diretas na entidade de classe, que completou nesse ano 43 anos. Além de engenheiro civil, Rafael é técnico em edificações e em transição imobiliária.

“Eu entrei na Searvo, por meio de um convite do engenheiro civil e eletricista, Josneimar Freitas, para entrar no meu segundo ou terceiro ano de faculdade. De lá para cá, nunca sai da associação são dez anos de dedicação, sempre na diretoria, sempre atuante”, disse ele em entrevista ao A Cidade.

Rafael foi empossado de forma simbólica, anteontem, durante a confraternização de fim de ano da Searvo. A posse oficial e início do mandato como presidente começa no dia 1º de janeiro de 2023.

“As principais metas, na verdade, são as de dar continuidade no trabalho que vem sendo feito. Fortalecimento junto aos grupos estudantis, que consideramos algo muito importante e trazer mais empresas juntos a associação”, completou.

De fato, sobre trazer mais empresas a nova gestão da Searvo entrará no próximo ano com um projeto novo com a chegada do “hub” de inovação, que é pioneiro na região, o lançamento também ocorreu anteontem.

“Poucas cidades no estado receberam essa oportunidade do Crea e Votuporanga ficou entre elas. O ‘hub’ é um ambiente onde junta tecnologia com as demandas empresariais do município. Junta-se técnicos, profissionais, estudantes e do outro lado o empresariado procurando soluções que possam dar algum tipo de benefício, rentável ou de ergonomia”, disse Rafael.