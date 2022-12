Com acesso pelo WhatsApp, plano de fácil adesão prevê vantagens como parcelamento dos débitos sem entrada e com juros zero

publicado em 14/12/2022

Somente na região a medida pode beneficiar 7.187 famílias, com prestações em atraso, inclusive em Votuporanga (Foto: Divulgação)

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), vinculada à Secretaria de Estado da Habitação, ampliou ainda mais o acesso ao seu programa de negociação de dívidas, que oferece uma série de condições facilitadas aos mutuários que quiserem regularizar os débitos. Somente na região a medida pode beneficiar 7.187 famílias, com prestações em atraso em 95 municípios, inclusive Votuporanga.



Além de parcelar os pagamentos sem entrada e sem juros, estes mutuários já podem aderir ao plano também pelo aplicativo de troca de mensagens WhatsApp. Ao somar mais este recurso ao leque de opções digitais para adesão ao programa a maior produtora de habitações sociais do Brasil sinaliza também que o processo é ágil, fácil e moderno.

A CDHU vem intensificando o programa de negociação após registrar um aumento no número de inadimplentes durante a pandemia. Com as facilidades oferecidas, o programa conseguiu aumentar o percentual de mutuários que pagam em dia suas prestações de 72,7% em outubro de 2021 para 76,7% neste ano. A iniciativa de ampliar o acesso por canais de autoatendimento é uma oportunidade para zerar os débitos agora, antes do natal, e poder começar o ano novo sem dívidas.

“Os reflexos da pandemia na economia levaram muitas famílias a perder renda e emprego e com isso muitos mutuários deixaram de pagar prestação da casa própria em dia. Este programa traz a oportunidade para que essas famílias renegociem suas dívidas em condições extremamente favoráveis, com juro zero, sem entrada e pagamento parcelado. Queremos evitar ao máximo que estas pessoas comecem o ano com dívidas e que nem cheguem perto de perder a casa própria, que é uma enorme conquista da família. A meta é renegociar 97 mil contratos inadimplentes”, disse o secretário de Estado da Habitação, Flavio Amary.

O financiamento de imóveis de interesse social da CDHU registra 70% das famílias com renda de até 1,5 salário mínimo. “Com a renegociação, as famílias poderão pagar sem ter de recorrer a empréstimos com juros altos. Assim, elas podem planejar sua vida financeira com mais tranquilidade, enquanto a CDHU receberá recursos para novos investimentos em habitação popular”, explicou o presidente da CDHU, Silvio Vasconcellos.

Para aderir ao programa, basta acessar um dos seguintes canais de atendimento: o Alô CDHU que pode ser acessado por telefone e agora também por WhatsApp: 0800 000 2348; o site CDHU que também conta com um chat (atendimento em tempo real); pelo aplicativo da CDHU disponível na AppStore para IOS e no Google Play para Android.

Como vai funcionar

Famílias que tiveram acionamentos judiciais poderão optar pela quitação à vista do débito com a CDHU, sem incidência de juros e multas, ou o reparcelamento do saldo residual do contrato. Os demais mutuários terão direito a parcelamento de dívida sem exigência de entrada e juros e com parcelas a partir de R$60,60 - o valor corresponde a 5% do salário mínimo e será somado à prestação mensal.