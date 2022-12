De acordo com o diretor do órgão, Leandro Vinicius da Conceição, a taxa de resolutividade das demandas é de 85% no município

publicado em 22/12/2022

No ranking de reclamações do Procon de Votuporanga o sistema bancário é o que mais irrita os consumidores (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Procon de Votuporanga divulgou um balanço de fim de ano com a “Lista de Reclamações Fundamentadas 2022”, onde consta se os fornecedores atenderam ou não as reclamações dos consumidores. A lista foi publicada no Diário Oficial do Município com mais de 600 reclamações registradas.

De acordo com o diretor do órgão, Leandro Vinicius da Conceição, a taxa de resolutividade é de 85% no município. “A divulgação dessa lista está prevista no art. 44 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ela também é um termômetro para avaliar como as empresas tratam seus clientes, até mesmo quando o assunto chega ao Procon”, disse ele

Leandro também explica que a lista é feita com base nas reclamações que não foram solucionadas no âmbito administrativo, nem na fase preliminar – na qual é enviada uma notificação – tampouco nas audiências de conciliação.

No ranking de reclamações do Procon de Votuporanga o sistema bancário (que abrange também financeiras e outros serviços bancários) é o que mais irrita os consumidores locais. Logo na sequência aparece os serviços de telefonia e em terceiro lugar aparecem aas reclamações sobre produtos em geral, como eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, etc.