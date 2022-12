Serão investidos pouco mais de R$ 68 mil em adequações que buscam melhorar a qualidade dos serviços prestados no local

publicado em 16/12/2022

O Mini Hospital do Pozzobon será reformado, a partir de segunda-feira, para melhoria da recepção e outras adaptações (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga irá iniciar na segunda-feira (19) as obras de reforma e adaptação do Mini Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”. Serão investidos pouco mais de R$ 68 mil em adequações que buscam melhorar a qualidade dos serviços prestados no pronto-atendimento.

A informação sobre o início dos trabalhos foi confirmada ontem pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), em entrevista à Cidade FM. Segundo ele, a ideia é melhorar a recepção e sala de acolhimento, bem como melhorar a cara do prédio, que já é antigo.

“Estive lá um dia e não gostei daquele espaço, as pessoas tinham que esperar em pé ou lá fora, então pedi para readequar e já vai melhorar a situação. Essa entrada nova vai sair da rua Antonio Serafim e vai para a rua Antonio Galera Lopes e também uma reforma geral da estrutura, pois é um prédio já mais antigo e precisa ter uma revisão da sua estrutura e de suas condições físicas”, disse o prefeito.

De acordo com o projeto, o local onde atualmente encontra-se a farmácia, depósito e atendimento da farmácia, deverá ser adequado para atender a Espera para atendimento, enquanto a sala de emergência deverá ser adequada para atender a três novos leitos. Também serão promovidas melhoras na recepção, no abrigo para o pronto-atendimento, triagem, box para medicação posto de enfermagem, entre outras melhorias.

Reformas

A última reforma realizada no Mini Hospital do Pozzobon ocorreu na gestão do ex-prefeito Junior Marão (PSDB). Desde então algumas adequações foram feitas no espaço, dentre elas a que transformou o antigo espaço da unidade de coleta de sangue em uma sala de diagnósticos por imagens, onde hoje funciona o raio-x e um equipamento de ultrassom.