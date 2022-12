Medida foi necessária, de acordo com a Administração Municipal, em razão dos estragos provocados pelos quatro cantos da cidade

publicado em 06/12/2022

Jorge Seba vistoriou o deslizamento de terra na Rodovia Péricles Belini e decretou ‘situação de emergência’ no município (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB), decretou ontem “situação de emergência” em Votuporanga, por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município de ontem e tem efeito administrativo para agilizar a recuperação dos estragos.

De acordo com o decreto, a iniciativa leva em consideração, principalmente, o temporal que se abateu sobre o Município durante a noite de sábado (3) e madrugada de domingo (4) estimada em cerca de 170 milímetros.

Em vistoria realizada na área urbana do Município, foram constatados danos nos seguintes locais: deslizamento de terra na Rodovia Péricles Bellini, ocorrido após o rompimento de uma tubulação de água no cruzamento da Av. das Nações com a Av. Domingos Pignatari; quedas de árvores em alguns locais; alagamentos no bairro São João; alagamento na rua Jardiel Soares; problemas perto do Condomínio Athenas; problemas na Av. Antônio Augusto Paes; problemas em estradas rurais; alagamento na Rua Porto Alegre esquina com a rua Benjamin Constant; e transbordamento da Represa de Estação de Tratamento de Água ‘Prefeito Luiz Garcia de Haro’.

“Considerando que em virtude desse temporal houve desabamento de muros de casas e escolas; considerando ainda que, estudos preliminares dão conta de grande prejuízo, que ainda está sendo dimensionado em valores, fica declarada Situação de Emergência no Município, pelo prazo de 30 dias, cujas providências serão efetivadas pelas Secretarias afins ao problema, objetivando a solução destes”, diz o documento.

O decreto serve ainda para que a Administração Municipal possa, dentro da lei, dispensar licitação para contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de atendimento aos atingidos pelo temporal. Uma das maiores preocupações é com a cratera que se formou nas proximidades da ponte que dá acesso ao bairro Pacaembu