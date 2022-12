A Artesp autorizou reajustes em pedágios de rodovias paulistas a partir das 00h desta sexta-feira (16)

publicado em 15/12/2022

Uma viagem de ida e volta para a capital, por exemplo, terá a partir desta sexta, um custo de R$ 222,80 só com pedágios (Foto: Reprodução)

Da redação

Os votuporanguenses que forem pegar a estrada neste fim de ano já podem preparar o bolso. A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) autorizou reajustes em pedágios de rodovias paulistas a partir das 00h desta sexta-feira (16), que variam entre 10,70% e 11,73%.

Com isso, uma viagem para São Paulo, por exemplo, cujas despesas com pedágios até ontem eram de R$ 101,90 (somando as nove praças pelo caminho) passará a custar R$ 111,40, ou seja, um aumento de 9,32%. Uma viagem de ida e volta para a capital, portanto, terá um custo de R$ 222,80 só com pedágios.

O mais caro de todos continuará sendo o de Araraquara, que passou de R$ 18,70 para R$ 20,70. Na praça Catiguá, a tarifa foi elevada de R$ 17,60 para R$ 19,50 e em Agulha houve um acréscimo de R$1,20, saltando de R$ 12,60 para 13,80. Em Itapira e Rio Claro não houve alteração, já que os preços já haviam sido reajustados no meio do ano.

Entrando na Rodovia dos Bandeirantes, a praça de Limeira foi de R$ 7 para R$ 7,80; a de Sumaré de R$ 9,30 para R$ 10,40; Itupeva de R$ 10,50 para R$ 11,70; e o de Caieiras passou de R$10,60 para R$ 11,80.

Em nota, a Artesp afirma que a correção dos valores estava inicialmente prevista para julho, mas foi adiada pelo governo do estado devido à “sensível conjuntura econômica existente na ocasião, com alta inflação e alta desenfreada dos preços, em especial, de combustíveis, que causaram efeito cascata no bolso do consumidor”.