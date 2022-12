Dados oficiais apontam uma queda de 21% nos óbitos registrados em cartórios de Votuporanga em comparação com o ano passado

publicado em 23/12/2022

Dados oficiais apontam uma queda de 21% no número de Certidões de Óbito lavradas nos cartórios de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

O número de mortes registradas em Votuporanga neste ano despencou após o “fim” da pandemia da Covid-19. Dados oficiais do e Transparência do Registro Civil apontam uma queda de 21% no número de Certidões de Óbito lavradas nos cartórios da cidade em comparação ao ano passado e de 12% em relação a 2020, anos em que a doença fez mais vítimas.

De acordo com o portal, neste ano, até o momento, foram registradas 816 mortes no município, das quais 53 foram por Covid-19, enquanto no ano passado foram 1.040 (344 por coronavírus) e em 2020 o total de óbitos foi de 932 (140 pela doença). Em 2022, o mês com o maior número de óbitos foi janeiro, quando 105 pessoas morreram em Votuporanga.

As doenças cardíacas, ainda conforme os dados, são as que mais matam em Votuporanga. Logo na sequência aparecem as infecções generalizadas e pneumonia.

Nascimentos

Enquanto o número de mortes caiu, o de nascimentos aumentou em 2022 se comparado com o ano passado. Até o momento 1.653 crianças vieram ao mundo em Votuporanga, enquanto em 2021 foram 1.612 nascimentos. Já em 2020, auge das restrições da pandemia, 1.800 certidões de nascimento foram registradas.

Casamentos