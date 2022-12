Moradores das proximidades reclamaram dos barulhos dos escapamentos de motoristas empinando motos durante madrugada a dentro

publicado em 26/12/2022

Os munícipes reclamaram dos barulhos dos escapamentos de motoristas que empinaram motos no local (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os moradores das adjacências da avenida João Gonçalves Leite, conhecida como avenida do Assary, fizeram denúncias a reportagem do A Cidade, quanto a “arruaça” que aconteceu no local durante a madrugada do dia 25 de dezembro. Os munícipes reclamaram dos barulhos dos escapamentos de motociclistas que empinaram motos no local.

O fato, de acordo com o apurado, começou pela avenida logo após a virada da meia noite do Natal e se estendeu madrugada a dentro. Nossa reportagem conferiu a movimentação pelo local, por volta das 2h20, e o tumulto ainda era intenso.

Ao que se pôde conferir, várias infrações de trânsito e descontrole da ordem pública foram registradas. Isso porque os motociclistas não respeitavam os sinais vermelhos dos semáforos da avenida, empinaram motos, além de muito barulho com escapamentos adulterados e também som alto.

Ainda, depois deste último caso, os moradores já esperam que no réveillon o mesmo pode acontecer e por isso pedem que as autoridades tomem providências. Procurada, a Prefeitura de Votuporanga informou que a fiscalização sobre a perturbação de sossego e do trânsito nos horários em questão compete à Polícia Militar.