publicado em 01/12/2022

Em Votuporanga o protesto começou com o bloqueio da rodovia Euclides da Cunha, logo após a apuração das urnas (Foto: Divulgação)

Da redação

“Um mês de luta e resistência pelo futuro do país”. É assim que o grupo que está acampado na porta do Tiro de Guerra de Votuporanga desde o dia 2 de novembro avalia a manifestação que acontece no município e na frente dos quarteis espalhados por todo o país desde o fim do segundo turno das eleições.

Em Votuporanga o protesto começou com o bloqueio da rodovia Euclides da Cunha, logo após a apuração das urnas. Depois disso, ganhou as ruas da cidade com carreatas e passeatas até se estabelecer na porta da unidade militar do município, onde dezenas de votuporanguenses se revezam no local durante o período da manhã e tarde e se concentram em maior número no início da noite, quando acaba o expediente no comércio e indústrias.

Dentre estes manifestantes está o senhor Jair Furlani, de 68 anos, que é metalúrgico aposentado. Desde o primeiro dia, todos os dias ele acorda as 5h30, faz um café em casa e depois vai para o acampamento pontualmente às 6h, onde permanece até o anoitecer.

“Não estou aqui por mim, pois já estou aposentado e daqui uns dez ou 12 anos talvez já tenho partido, mas vim lutar pelos meus netos e pelo meu país. Não temos dúvidas de que houve algo de muito errado nessas eleições e nada me tira daqui até isso ser resolvido. Tenho esperança de mudanças em breve, porque eu pertenci às Forças Armadas e sabemos que eles também estão indignados com o que está acontecendo no Brasil”, disse.

Ao ser questionado sobre o fato das manifestações serem classificadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) como antidemocráticas e os manifestantes serem chamados de golpistas, Jair é enfático ao dizer que todos que estão no acampamento são pessoas de bem. “O golpe foi nas urnas. Esse golpe que eles falam já foi dado e nós, na verdade, estamos aqui para tentar corrigir isso. Estamos aqui para defender uma causa justa para o Brasil”, completou.

Quem também participa da manifestação desde o início é o banqueiro aposentado Ozéias Teixeira Nunes, de 76 anos. Nascido e criado em Votuporanga, ele também acredita que houve fraude nas eleições e que diante dessas circunstâncias a luta é para que a Constituição Federal seja cumprida.

“Não podemos ser egoístas. Não é porque está tudo bem para mim, que estou aposentado e tenho a minha renda garantida, que não vou pensar nos outros. Nossa luta é para que seja cumprida a Constituição para que a gente possa ter um país melhor. É com esse pensamento que estamos aqui unidos, todos se ajudando, onde um dia um faz comida, ajuda na limpeza, o outro traz alguma coisa aqui para ajudar e assim vamos resistindo firmes nessa luta pelo Brasil”, afirmou.

José Antônio Dutra e sua esposa Silvia Ozório Dutra, ambos de 67 anos, também acompanham o protesto desde o primeiro dia. “Estou aqui desde o primeiro dia para poder ajudar o nosso país. Sei que sou apenas um grão de areia perto de todo esse sistema, mas juntos nós podemos fazer alguma coisa e é por isso que eu peço para que todas as pessoas que amam o nosso Brasil venham para a frente do quartel, lutem junto com a gente”, disse José.

Silvia, por sua vez, diz que a luta é pelas crianças, que são o futuro do país. Dona de muita fé, ele é uma das responsáveis por “puxar” o terço que é rezado todos os dias no acampamento. “Tenho fé que vamos vencer essa luta e que Deus vai ouvir o nosso clamor. Nós queremos uma pátria justa, o bem da nossa nação”, concluiu.

Já o consultor de negócios, João Carlos da Silva Lima, de 41 anos, acompanha a manifestação desde a primeira mobilização, na rodovia Euclides da Cunha. Ele, inclusive, dorme no acampamento praticamente todas as noites, onde se mantem firme em nome de sua filha de 14 anos, que é por quem ele diz lutar.