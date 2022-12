Em meio à confusão, empresários e funcionários não sabem se trabalham a partir de hoje ou de segunda-feira no período noturno

publicado em 08/12/2022

As lojas abrem em período noturno a partir de hoje ou da próxima segunda-feira (12)? Ainda não há um consenso (Foto: A Cidade)

A briga nos bastidores envolvendo a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), o Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio) deixou os comerciantes e seus funcionários ‘perdidos’ sobre horário de fim de ano. Afinal, as lojas abrem em período noturno a partir de hoje ou da próxima segunda-feira (12)? Ainda não há um consenso.

Para recordar, na segunda-feira (5) o Sincomércio divulgou um comunicado onde contesta o calendário apresentado pela ACV e defendendo a abertura do comércio local em horário especial de fim de ano (das 9h às 22h) a partir de hoje. O calendário da Associação Comercial previa o início da programação na segunda-feira (12), junto com a chegada do Papai Noel na Praça da Concha Acústica.

No documento, o presidente da entidade, João Herrera Martins, afirma que o Sincomércio é o representante legitimo da categoria econômica do comércio varejista de Votuporanga e que as empresas é que estipulam o horário de trabalho e de funcionamento em horário especial. O comunicado diz ainda que serão respeitados todos os direitos trabalhistas.

“Se abrir dia 12, quando chegar dia 12 de noite o dinheiro já vai estar tudo nos caixas dos shoppings e das lojas de Rio Preto. O Sincomércio orienta a abrir amanhã (hoje) depois do jogo e só fechar às 23h”, disse João Herrera ao A Cidade ao ser questionado ontem sobre o horário.

Contraponto

Por outro lado, a ACV e o Sincomerciários reforçaram ontem que o horário especial só começa, de fato, na segunda-feira (12). Procurada pelo A Cidade, a Associação Comercial informou que o que foi definido em assembleia pelos associados foi abrir a partir de segunda-feira, mas quem quiser abrir em horários diferentes deve falar com seu contador para regulamentação.

Momentos depois a entidade de classe divulgou uma nota onde reforçou a informação e convidou a população para participar do início da programação, que será marcada pela chegada do Papai Noel no centro comercial de Votuporanga, às 19h, após uma carreata pelas principais ruas do município.

“A Associação Comercial traz para o centro da cidade uma carreata anunciando a chegada do Papai Noel e a abertura das lojas em horário noturno a partir de segunda, conforme definido em Assembleia aberta com a presença dos comerciantes. O horário estendido será praticado de segunda a sexta-feira, das 9h às 22 horas até o dia 23 de dezembro. No dia 24, funcionarão até 16h. Nos sábados de 10 e 17 de dezembro as lojas ficarão abertas das 9h às 18h”, diz a nota.