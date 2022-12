Dois dos principais candidatos ao cargo, Jura (PSB) e Daniel David (MDB), aproveitaram seus tempos regimentais para pedir votos

publicado em 13/12/2022

Jura e Daniel David deixaram os bastidores e partiram para a tribuna em busca de votos para presidência da Câmara (Foto: Assessoria)

Da redação

A disputa pela presidência da Câmara Municipal de Votuporanga deixou os bastidores e foi parar na tribuna, durante a sessão ordinária de segunda-feira (12). Dois dos principais candidatos ao cargo, Jura (PSB) e Daniel David (MDB), aproveitaram seus tempos regimentais para pedir votos aos colegas de Casa pela primeira vez publicamente.

O primeiro a tocar no assunto foi Jura, que explicou os motivos que lhe levaram a ser candidato e apontou suas principais vantagens em detrimento dos demais candidatos.

“Conhecer a fundo o processo legislativo me qualifica para ser candidato a presidente da Câmara, por ter quatro mandatos de vereador em várias épocas, por estar disponível uma vez que esse vereador tem dado plantão permanente na Casa e isso facilita, pois o presidente da Câmara tem que estar presente para dar atenção aos vereadores e articular com a estrutura da Câmara, dialogar de uma forma coletiva e se esse vereador que vos fala for presidente, todas as decisões serão tomadas pelo coletivo”, disse Jura

Já Daniel David disse que todos os vereadores têm condições de assumir o cargo, independente da quantidade de mandatos e do tempo que fica na Casa.

“Eu não tenho dúvidas de que todos, independente se é a primeira vez como vereador ou não, tem condições de estar presidente dessa Casa, pois essa questão da presidência você vai aprender no seu dia a dia e vai viver algo diferente, com uma responsabilidade maior da qual eu não tenho dúvida de que todos têm princípios e capacidade de assumir e fazer com que a Câmara seja vista como um lugar que trabalha por Votuporanga e que realmente é limpa em todas as situações. Peço o voto de todos e tenho certeza que a parceria e o diálogo será aberto com todos”, concluiu Daniel.