publicado em 20/12/2022

O prefeito Jorge Seba esteve na terça-feira (20) nos estúdios da Cidade FM para o tradicional balanço de fim de ano (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) participou na terça-feira (20) de uma entrevista ao vivo na Cidade FM onde apresentou um balanço de seu segundo ano à frente da Prefeitura de Votuporanga. Muito além de números, porém, o chefe do Executivo Municipal destacou o que ele classifica como um saldo positivo no setor social e de desenvolvimento econômico focado na geração de empregos, além de prometer esforços redobrados dele e de toda a sua equipe para o ano que se aproxima.

Seba iniciou suas falas enumerando as 25 obras que estão em andamento por toda a cidade, com destaque para a terceira fase do Programa Asfalto Novo, que já está em execução em diversas vias do município; a Ciclovia da Estrada do 27, que segundo ele deve ser inaugurada em janeiro; a Escola Estadual do Colinas; a Cemei do bairro Cidade Jardim; Centro de Lazer da Paschoalino Pedrazzoli (atrás do Assary), dentre outras.

“Estou muito satisfeito com o trabalho de nossa equipe neste ano, embora a gente sempre queira fazer um pouco a mais. Porém, fazendo um balanço de tudo o que passamos neste ano estou muito satisfeito com a dedicação de todos, o desempenho da administração e os índices de aprovação, que são altos, graças a Deus, e temos também recebido muito apoio da comunidade, da população, o apoio que temos recebido do Governo do Estado pelas mãos do nosso deputado Carlão Pignatari, que tem sido o nosso maior parceiro”, disse o prefeito.

Jorge Seba destacou também algumas obras já concluídas, comas duas primeiras fases do programa de recapeamento, que já levou asfalto novo para diversas ruas e também para as marginais; a ponte do córrego Boa Vista, recentemente inaugurada, o prolongamento da Avenida Prefeito Mário Pozzobon, dando origem ao Anel Viário; a reforma do CRAS Norte; a Instalação do Sistema de Proteção contra Raio em todas as escolas do município e a entrega das cinco primeiras Arenas Esportivas de Votuporanga.

“Estamos ainda na metade do nosso governo e estamos realmente ainda muito motivados a realizar tudo aquilo que a gente programou em nosso Plano de Governo e tenho a certeza de que faremos ainda muito mais em algumas áreas do que a gente programou”, completou Jorge Seba.

Mesmo com todas essas obras em andamento, porém, ao ser questionado sobre a conquista que ele avalia como amais importante de seu segundo ano de mandato, Seba não pensou duas e disse que sua maior satisfação é poder ver o sonho do desfavelamento sair do papel.

“Essa obra, que já está em execução, me marca bastante, principalmente por sua função social. Onde hoje nós temos uma favela, não teremos mais. Temos um comprometimento muito grande de fazer com que aquela população more dignamente para que possamos não ter mais favela no nosso município, pois não tem cabimento. Outra obra de maior impacto para mim também é o início do desassoreamento da nossa Represa Municipal e vamos até o final do nosso governo perseguir esse objetivo”, concluiu.

Conquistas