O jogo, pela primeira vez no mundial, ocorrerá às 12h, o que vai alterar a rotina nos setores público e privado

publicado em 09/12/2022

Repartições públicas municipais, até escolas, terão o expediente encerrado às 11h para os servidores acompanharem o jogo (Foto: A Cidade)

Da redação

A Seleção Brasileira disputa nesta sexta-feira (9) uma vaga na semifinal da Copa do Mundo contra a Croácia. O jogo, pela primeira vez no mundial, ocorrerá às 12h, o que vai alterar a rotina nos setores público e privado, além do que a maioria dos votuporanguenses já estava habituado em relação aos primeiros jogos da competição.

No comércio em geral, por exemplo, a recomendação é de que as lojas abram às 8h e liberem os colaboradores às 11h30 para assistirem ao jogo e fazerem o intervalo de almoço. O retorno será às 14h30 com o encerramento do expediente previsto para às 18h. Caso o jogo vá para a prorrogação ou pênaltis o retorno será 30 minutos após o término da partida.

Já nas repartições públicas municipais, o atendimento será feito apenas até às 11h, inclusive nas escolas municipais, que não terão aulas para o período da tarde nem as atividades do Tempo Integral.

A única exceção é para os serviços de urgência e emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Bancos

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) também anunciou um horário novo de expediente dos bancos para o jogo de hoje. O funcionamento será das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30.

Poupatempo

Em função do jogo do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, às 12h de hoje, as unidades do Poupatempo em todo o Estado terão o expediente suspenso, inclusive em Votuporanga.

Os atendimentos pelos canais digitais, com mais de 245 serviços, seguirão mantidos no site (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens, assistente virtual, o P, que atende no portal e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Federais

A mesma regra do Poupatempo vale também para os órgãos federais como a unidade do INSS, da Receita Federal, etc, ou seja, n]ao haverá expediente.

Supermercados