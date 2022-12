O caso aconteceu na noite de domingo (4) e agora segue para investigação da Polícia Civil de Votuporanga

publicado em 06/12/2022

Silvio Pereira de Carvalho foi encontrado morto no prédio da antiga CASB em Votuporanga (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um homem de 54 anos foi encontrado morto no antigo prédio da concessionária de automóveis CASB, na avenida João Gonçalves Leite, a popular Avenida do Assary. O caso aconteceu na noite de domingo (4) e agora segue para investigação da Polícia Civil de Votuporanga.

De acordo com a ocorrência, a polícia foi acionada por meio de moradores das adjacências. No local, os militares encontraram Silvio Pereira de Carvalho, jogado em um buraco e com marcas de queimaduras em seus braços e pernas.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a apuração técnica sobre o caso que agora será investigado pela Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).