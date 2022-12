O TRE-SP realiza na próxima segunda-feira (19) a diplomação dos candidatos eleitos; o processo valida os resultados das Eleições

publicado em 16/12/2022

A solenidade de diplomação irá acontecer na Sala São Paulo, na próxima segunda-feira (19), às 11h (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) irá realizar uma solenidade, na próxima segunda-feira (19), para a diplomação do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) junto com seu vice, Felício Ramuth, o senador eleito, Marcos Pontes (PL), e os 94 parlamentares estaduais.

A cerimônia acontece na Sala São Paulo, às 11h. A solenidade confirma os cargos e autoriza a posse no dia 1º de janeiro de 2023, marcada para às 9h, no Palácio 9 de Julho, sede do Legislativo paulista. A posse dos deputados do estado de São Paulo, porém, na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), será no dia 15 de março.

Tarcísio, ex-ministro, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), recebeu 13.480.190 de votos, o que representa 55,27% dos votos válidos. Em Votuporanga ele conquistou a preferência de mais de 68% dos eleitores.

Secretários de governo

O governador eleito em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que anunciará até a próxima quarta-feira (21) todo a equipe de governo. Serão até lá 22 secretários no total, um a menos do que o número de hoje.

Atualmente, o governo estadual é formado por 23 secretarias e mais quatro pastas extraordinárias. Tarcísio de Freitas não deixou claro se as demais extraordinárias serão mantidas.