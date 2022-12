Investimentos somam mais de R$ 6 milhões e priorizam o setor da educação, com a construção de uma escola e ampliação de outra

publicado em 10/12/2022

O presidente da Alesp e governador em exercício de São Paulo, Carlão Pignatari assinou a ordem para R$ 6 milhões em obras (Foto: A Cidade)

Da redação

O deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), voltou ontem a Votuporanga como governador em exercício do Estado de São Paulo, para inaugurar a ponte sobre o Córrego Boa Vista e assinar mais quatro ordens de serviços para obras no município. A cerimônia foi realizada na Concha Acústica reuniu lideranças políticas da cidade e região.

Na ponte, o investimento na reconstrução foi de mais de R$707 mil, sendo pouco mais de R$ 636 mil por meio da Defesa Civil. A ponte sobre o Córrego Boa Vista, que fica na Estrada Municipal VTG-342, caiu em 2016 em razão de um temporal que atingiu a cidade à época e modificou a vida dos moradores daquela região, que precisavam encarar um desvio de mais de quatro quilômetros desde então.

Assim que assumiu o comando da Prefeitura, no entanto, o prefeito Jorge Seba (PSDB) tomou o problema como uma de suas prioridades e buscou recursos junto de Carlão para viabilizar a reconstrução.

“O Governo do Estado tem sido muito generoso com a nossa cidade, graças ao deputado Carlão que é um filho da terra e nos ajuda sempre. Hoje, como governador em exercício, ele vem nos brindar com a inauguração desta obra em uma região que ficou esquecida por seis anos. Além disso tem mais quatro importantes obras que o Carlão ajudou a gente a viabilizar que mostra o quanto é importante termos essa presença do Governo do Estado”, disse o prefeito, em entrevista ao A Cidade.

Uma das pessoas que acompanhou de perto a luta pela reconstrução da ponte foi o vereador Osmair Ferrari (PSDB), que desde 2016 reivindica a obra. Ele participou do evento e destacou a união de forças para tirar a proposta do papel.

“Aquilo ali provocava um transtorno muito grande para os moradores e desde então a gente vinha pedindo, lutando até que na última campanha eleitoral o Jorge Seba esteve lá e se comprometeu a resolver o problema. Ele honrou sua palavra, buscou os recursos junto a Defesa Civil e hoje o governador Carlão, junto do prefeito e vereadores está entregando essa obra maravilhosa. Ontem, inclusive, recebi alguns telefonemas de famílias de lá agradecendo pelo trabalho”, destacou Osmair.

As quatro obras mencionadas por Seba, que agora já estão com a ordem de serviço assinada são: a construção da creche no Jardim Carobeiras, a ampliação da escola municipal Aracy Panazzolo de Matos, no Jardim Alvorada, a construção da Casa de Convivência do Boa Vista e a implantação de galerias pluviais em diversos pontos do município. Juntas essas obras somam mais de R$ 6 milhões em investimentos.

Em seu discurso Carlão enalteceu a figura do governador Rodrigo Garcia que investiu muitos recursos em Votuporanga e em todos os municípios paulistas.

“Acredito que ninguém faz nada sozinho, quando você consegue começar a construir um projeto precisamos de todos que podem fazer com que seja realizado pequenos sonhos, grandes sonhos e o governador Rodrigo Garcia tem sempre dito isso. Até 31 de dezembro ele é governador de São Paulo, vai continuar desenvolvendo os bons projetos que o PSDB fez para São Paulo nos últimos 28 anos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tenho 20 anos de vida pública e nunca vi um governo investir tanto em cada município de São Paulo, independente das cores partidárias”, concluiu Carlão.

