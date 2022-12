Os serviços ficarão suspensos até o dia 9 de janeiro de 2023, ressalvadas as atividades em que houver inadiável necessidade de serviço

publicado em 06/12/2022

Os serviços do Fórum de Votuporanga ficarão suspensos até o dia 9 de janeiro de 2023 na cidade (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O expediente nas áreas administrativa e judicial do Fórum da Comarca de Votuporanga, que inclui os municípios de Parisi, Valentim Gentil e Álvares Florence, será suspenso a partir do dia 20 de dezembro. A retomada está prevista para o dia 9 de janeiro de 2023, uma segunda-feira.

Nesse período, ficarão suspensos os prazos processuais e a publicação de acórdãos, sentenças e decisões, bem como a intimação de partes ou advogados, salvo quanto a medidas consideradas urgentes.

As ressalvas são para as atividades em que houver inadiável necessidade de serviço, que terão plantão judiciário especial, que atenderão no cartório do distribuidor criminal, cível e da infância e juventude e na expedição de certidões criminal e cível. O funcionamento presencial, remoto ou híbrido dos plantões ainda será definido.