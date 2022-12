Confira a homenagem feita a Profª Drª Encarnação Manzano pelos mais de 50 anos dedicados à educação

publicado em 31/12/2022

Então, o sonho tornou-se realidade. Lembro-me bem da alegria contagiante que senti ao tomar conhecimento da autorização para o funcionamento da Faculdade de Ciências e Letras de Votuporanga. Não esqueci os atropelos, os ajustes, e os preparativos para o primeiro vestibular, assim como não esquecerei jamais, os colegas de classe, que comigo realizaram o sonho de fazer um curso superior e, tampouco, os primeiros educadores que aqui aportavam para dar sustentação a esta instituição. É bem verdade que você escola querida cresceu como eu cresci, amadureceu como eu amadureci. Mas, não é menos verdade que hoje te amo muito mais por senti-la tão pungente por meio dos que, com desprendimento, continuaram o trabalho daqueles que a iniciaram. Agora, depois de tantos anos te vejo cheia de jovens a procura do saber, como te vi naquele junho de 68. Jovens que com as mesmas esperanças e com o mesmo entusiasmo te procuram a cada ano, e revivo com esses jovens a mesma emoção, que naquele dia eu senti. Se antes te amei pelas coisas que contigo aprendi, te amei muito mais pela oportunidade que me proporcionaste de oferecer aos novos que aqui chegavam um pouco do muito que me deste. Você é como uma paixão antiga e eterna, dessas que penetram de forma marcante em nossa essência e sempre está a se manifestar nas menores coisas. Essa manifestação comprova o quanto foi, continua e continuará sempre forte a nossa relação e o amor que de ti ficou em meus pequenos atos. A simplicidade, humildade e seriedade dessa relação é que possibilitaram o nosso crescimento. Isso prova que as aparências muitas vezes enganam, pois, você se revestiu de uma nova roupagem, como eu muitas vezes me enfeito, mas no fundo, a nossa essência continua a mesma. Você continuou uma anfitriã perfeita e eu, sua sempre eterna aprendiz.

Sentada na carteira de uma daquelas três salas embrionárias, conheci gente simples e de sabedoria. Os melhores mestres são sempre simples, humildes e sábios. Tive sorte. A maioria possuía esses atributos. Ali era uma das estações dentre as muitas, por eles, já transitadas. Não eram jovens, nem tão velhos, mas tinham uma vivência que, sutilmente, manifestava-se nas aulas, cuja profundidade era incrível. Beber água naquela fonte era como matar a sede por muitas décadas. Era passear por searas de um mistério incrível. Era viajar por terras e mundos inexplorados. Acredito que todos daquelas salas visitaram um universo até então desconhecido e aprenderam que as pedras do caminho não impedem que avancemos por mais longa que seja a caminhada. Deles guardei a alegria e o entusiasmo vibrante embrenhados em nosso ser, a dar-nos uma vitalidade e segurança, só possível aos que tinham a certeza de vencer. O tempo passou, já não existem os vestígios, nem a simplicidade daqueles tempos. Aquelas salas entraram num processo metamórfico impensado. As renovações foram acontecendo e modificando aquele palco que assistira à realização de tantos sonhos, de protagonistas tão dedicados. Foi dando lugar a novas edificações, mais condizentes com as exigências e padrões atualizados para apresentar novos espetáculos com protagonismos de outras histórias. Aquelas salas embrionárias cresceram e deram frutos que nas quitandas sociais, a cada momento, se reproduziam por meio de sementes renascidas a fornecerem alimentos aos famintos do saber. As salas deixaram de ser embrionárias, ficaram grandes, engravidaram e multiplicaram-se transformando-se em fontes de saber e quem sabe de muitas alegrias produtoras de seres entusiastas e ousados, como seus pioneiros.