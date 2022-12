Os empresários Valmir Dornelas e Pedro Donizete Bortolote destinaram terrenos para o Hospital

publicado em 06/12/2022

Valmir Dornelas e Pedro Donizete Bortolote destinaram áreas para o hospital votuporanguense (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga recebeu importantes doações na terça-feira (6). Os empresários Valmir Dornelas e Pedro Donizete Bortolote destinaram terrenos para o Hospital, referência em média e alta complexidades para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

As áreas serão utilizadas para gerar renda para a Instituição votuporanguense, beneficiando assim milhares de pacientes. As escrituras de doação foram assinadas, na presença da diretoria da Santa Casa e de convidados.

“Esses empresários demonstraram todo seu desprendimento em prol da nossa Instituição. Foi um ato de bondade e sensibilidade o que vocês fizeram. Pedro é um cidadão votuporanguense, que mora em São José do Rio Preto, mas disposto em contribuir conosco. Valmir faz parte da diretoria, ex-provedor, que dedica seu tempo para trabalho voluntário. Vocês são exemplos de solidariedade”, disse o provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi.

Biazi frisou que os desafios são grandes em uma instituição filantrópica de saúde, mas que a solidariedade é o combustível. “A sociedade forte se faz com homens fortes e é um grande orgulho tê-los ao nosso lado, amenizando as angústias das pessoas menos favorecidas. A luta é diária, mas possuímos sonhos, que são nutridos por pessoas como vocês que pensam em prol dos demais”, complementou.

O vice-provedor Luiz Fernando Góes Liévana comentou sobre as doações. “A Santa Casa sempre contou com grandes parceiros. Lembro que, no show do cantor Fábio Júnior, o Valmir nos deu o lote. Porém, ele foi arrematado para pagar o cachê do artista. Depois, o próprio grupo que comprou o terreno, destinou novamente para o Hospital. Nosso muito obrigado”, afirmou.

Por sua vez, Waldecy Bortoloti, também da diretoria e irmão de Pedro, comentou sobre a manhã histórica. “Só posso agradecer pelas doações e me colocar à disposição”, falou.

Pedro Bortolote agradeceu o Hospital. “A Santa Casa é tudo para nós, votuporanguenses. Eu destinei o terreno de coração e espero que seja muito útil. Parabéns pelo trabalho de vocês”, afirmou.