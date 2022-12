Investimento será de pouso mais de R$ 4 milhões e irá abrir vaga para o atendimento de até 188 crianças de 0 a 5 anos de idade

publicado em 07/12/2022

Nova creche, com capacidade para atender até 188 crianças, será construída ao lado do Consultório Municipal do bairro (Foto: Reprodução)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Educação, concluiu quarta-feira (7) o processo de licitação para a contratação da empresa que irá construir uma creche no Jardim Carobeiras. A nova unidade de ensino terá capacidade para tender até 188 crianças de 0 a 5 anos de idade daquela região, que compreende ainda o Jardim De Bortole, Boa Vista e adjacências.

A vencedora do certame foi a Construtora Alpha Vitória Ltda, que tem sede registrada em Fernandópolis. A empresa, que ofereceu a melhor proposta e vai tocar a obra por R$ 4,1 milhões, é a mesma que atua na construção do novo Paço Municipal e terá o prazo de 300 dias para entregar a escola pronta.

“Nunca se investiu tanto em educação, mesmo vivendo agora um período de pós-pandemia. Esse ano nós vamos investir cerca de R$ 30 milhões na educação. São recursos basicamente conquistados junto ao Governo do Estado. Um feito realmente a se comemorar”, disse o prefeito Jorge Seba ao comentar a conquista intermediada pelo deputado Carlão Pignatari.

A escola será edificada em um terreno de cerca de 2,6 mil m², na rua Ida Renesto Beretta, nas proximidades do Consultório Municipal, Dr. João Carlos Botelho de Miranda. A creche contará com uma área construída de 894,78 m² e terá seis salas de aula com solário, uma salta de múltiplo uso, duas salas de berçário, sanitários, pátio, cozinha, refeitório e áreas administrativas e de serviços.

Colinas

Enquanto a Prefeitura conclui o processo burocrático para a construção de uma creche no Carobeiras, no Colinas a empresa e GHM Construtora Eireli, que tem sede registrada na cidade de Meridiano, já iniciou as obras de construção de uma escola de Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Com um investimento de pouco mais de R$ 10,7 milhões, a unidade terá mais de 3,4 mil metros quadrados de área construída divididas em 12 salas de aula e demais espaços físicos para o atendimento de 350 alunos.

“Essa escola será construída em uma área do município de 7 mil metros quadrados com recursos integralmente do Governo do Estado. Essa obra terá dois andares, quadra coberta e laboratórios. É mais um investimento na nossa educação, para que continuemos sendo destaques na qualidade de nosso ensino”, disse o prefeito.