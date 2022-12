Material celebra o ano que se vai, já de olho nos muitos desafios que se apresentam frente aos nossos olhos em 2023

publicado em 22/12/2022

Nova edição já circula por toda a região (Foto: Reprodução)

Da redação

A edição especial de fim de ano da Revista Destaque Cidade, produto do Grupo Cidade de Comunicação, responsável pelo Jornal A Cidade de Votuporanga e pela rádio Cidade FM 94,7, já começa a ganhar as ruas da cidade e de toda a região. São 84 páginas de um conteúdo diversificado com a vitrine e o holofote de verdadeiras lições de vida, de histórias fantásticas, de exemplos de união familiar, de empreendedorismo aguerrido, de valorização da nossa história e legado, de conquistas e de informações importantes que colaboraram para a melhor comunicação regional.

Esta edição especial do mês de dezembro celebra o ano que se vai, já de olho nos muitos desafios que se apresentam frente aos nossos olhos em 2023. A reportagem de capa da Revista se aprofunda nos princípios e na história de um empreendimento que resume bem o coração, a inovação e busca com personalidade por consolidação de seus objetivos que estão no DNA da nossa gente.

Afinal, o ano de 2022 trouxe a grata surpresa da inauguração de um novo conceito em moda e estilo. A franquia de Votuporanga da grife Jorge Bischoff chegou para abrilhantar o nosso centro comercial com características que nos remetem aos conceitos europeus de atendimento e de preocupação com a qualidade dos itens à disposição.

Outro ponto imperdível da edição de dezembro é uma reportagem especial sobre Natal e Fé, com uma entrevista exclusiva com Dom Moacir Aparecido de Freitas, o primeiro Bispo da Diocese de Votuporanga. Você vai conhecer um pouco mais sobre o religioso, uma pessoa tranquila, cheia de paz, serena e que não descuida do seu comprometimento com a missão de seu bispado e da divulgação da mensagem de fé e esperança da Igreja.

Também ganha destaque nas páginas da Destaque Cidade uma reportagem voltada a quem não abre mão de cuidar do condicionamento físico, saúde e da estética, especialmente para curtir da melhor maneira o Carnaval e as festas que se aproximam. Entra em cena o famoso Projeto Verão. Nosso redator buscou a opinião de profissionais da Educação Física de Votuporanga sobre como alcançar o melhor desempenho com os treinamentos disponíveis nas academias e a receita para não desanimar no meio do caminho.

Você também vai se motivar com um artigo jornalístico sobre como evoluir, lucrar, crescer profissionalmente e financeiramente no ano novo que está para iniciar. Tudo começa com uma pergunta inquietante: Como fazer de 2023 um ano de crescimento e de bons negócios?

Para ter a melhor resposta buscamos profissionais da área de coaching, marketing pessoal e negócios para satisfazer quem está focado em obter melhores cenários na vida, novos negócios, novas oportunidades, novas qualificações, melhor formação profissional e otimizar vendas e fidelidade dos clientes, principalmente para aqueles que buscam fortalecer as marcas de suas lojas e negócios no mercado. Afinal, 2023 está aí e não há melhor momento do que agora para sacudir a poeira e mudar a sua realidade para melhor.

Tudo isso e muito mais esperam você na edição de fim de ano da Destaque Cidade. Fique por dentro dos principais acontecimentos e perceba quem se destaca, brilha e mostra talento para estar sempre em evidência em Votuporanga e região.

Para você, que é leitor do Jornal A Cidade, a revista será entregue gratuitamente na sua casa. Basta solicitar pelo telefone: (17) 3422-2890. Ela também será distribuída em Fernandópolis, Jales, Valentim Gentil, Cardoso, Nhandeara, Cosmorama, Américo de Campos, Álvares Florence e Parisi, além de instituições filantrópicas, governamentais e educacionais de toda a região.