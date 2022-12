Na ocasião, os 15 vereadores que compõem a Casa irão escolher seu novo presidente para o próximo biênio

publicado em 16/12/2022

A cobiçada cadeira de presidente da Câmara Municipal de Votuporanga será ocupada em 2023 por Daniel David ou Jura (Foto: Assessoria)

Da redação

A última sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, programada para segunda-feira (19) promete ser movimentada. Na ocasião, os 15 vereadores que compõem a Casa irão escolher seu novo presidente para o próximo biênio e, nos bastidores, as articulações seguem intensas.

De um lado está o atual líder de governo do prefeito Jorge Seba (PSDB) no legislativo, o vereador Daniel David (MDB) e do outro o ex-vice-líder, Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB). Ambos seguem realizando rodadas de reuniões com os demais vereadores e tudo indica que não haverá um acordo, com perspectiva de uma votação acirrada.

De acordo com o regimento interno da Câmara, a eleição da Mesa Diretora é feita por votação aberta, cargo por cargo, na ordem de presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário, tendo direito a votar e a serem votados todos os vereadores, exceto o atual presidente, Serginho da Farmácia (PSDB), que não pode ser reeleito para o cargo. A chamada para votação será feita por ordem alfabética e os membros da Mesa serão eleitos por votos da maioria simples, presente, pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Câmara.

Benefícios