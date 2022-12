O primeiro vencimento ou o pagamento em cota única do imposto em Votuporanga está programado para o dia 12 de fevereiro

publicado em 21/12/2022

Ao todo, 54 mil carnês serão distribuídos aos contribuintes, com uma expectativa de arrecadação de R$ 50 milhões (Foto: A Cidade)

Da redação

Já reajustados com um aumento 6,47% seguindo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2023 serão enviados aos imóveis de Votuporanga a partir de janeiro, conforme informou a Prefeitura. O primeiro vencimento ou o pagamento em cota única está programado para o dia 12 de fevereiro.

Ao todo, 54 mil carnês serão distribuídos aos contribuintes, com uma expectativa de arrecadação de aproximadamente R$ 50 milhões. Assim como nos anos anteriores, os proprietários de imóveis poderão pagar o imposto em até dez parcelas, dependendo do valor do imposto.

Contribuição espontânea

Como em todos os anos também há a possibilidade de colaborar com o Corpo de Bombeiros, por meio da contribuição espontânea, em um boleto que será anexado ao carnê. O recurso arrecadado será administrado pelo Febom (Fundo Municipal Especial dos Bombeiros) e destinado a auxiliar a manutenção da unidade local do Corpo de Bombeiros, principalmente para a aquisição de novos e modernos equipamentos.

Isenção

Em 2023 cerca de 4,9 mil contribuintes serão isentos do IPTU. Tratam-se de pessoas com um único imóvel residencial e cuja soma do valor venal deste é de até R$ R$ 39,8 mil. O objetivo da isenção, conforme sua justificativa, é promover justiça social.

Não será necessário requerer a isenção neste caso. E, para evitar embaraços para os proprietários que se enquadrarem, estes receberão notificação da isenção já deferida pela Lei.

Para garantir essa isenção, a Prefeitura de Votuporanga está abrindo mão de R$ 1,5 milhão. Essa renúncia de receita, porém, não afetará as metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Aposentados e deficientes