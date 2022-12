A ação ocorre em uma parceria com a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), que, neste ano, trouxe o Bom Velhinho em um carro Ford/Calhambeque, ano 1929

publicado em 13/12/2022

O prefeito Jorge Seba entregou ontem à noite as chaves da cidade para o “Papai Noel”, dando início a programação de Natal (Foto: A Cidade)

O prefeito Jorge Seba (PSDB) realizou na noite de segunda-feira (12) a entrega simbólica das chaves da cidade ao “Papai Noel”, que chegou a Votuporanga após uma carreata pelas principais ruas do município. A cerimônia marcou o início da programação cultural de fim de ano preparada pela Secretaria da Cultura e Turismo e também da abertura do comércio em horário especial (até às 22h).

A ação ocorre em uma parceria com a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), que, neste ano, trouxe o Bom Velhinho em um carro Ford/Calhambeque, ano 1929. O veículo foi acompanhado por uma carreta onde também estava o carro 0km que a entidade irá sortear na Campanha “Viva a Magia do Natal”.

Além do prefeito, a cerimônia contou com a presença do presidente da ACV, Glauco Ventura, da secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva e da primeira-dama Rose Seba.

Assim como já se tornou tradição, a chegada do “Papai Noel” foi precedida pela apresentação da Banda Zequinha de Abreu, comandada pelo Maestro Tuca, com o repertório composto por músicas orquestradas e cantadas, de vários estilos e ritmos, desde o clássico ao popular e também músicas de grupos que marcaram época de cantores nacionais e também sertanejos.

Momentos depois houve também a reapresentação do Festival de Danças do Balé Municipal com o tema “A Amazônia Dança”, com coreografias inspiradas em animais da região amazônica. Os alunos fazem parte do projeto coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga com aulas gratuitas oferecidas no Ginásio Mário Covas e no CSU. O projeto conta com várias turmas e oferece aulas nos períodos da manhã e da tarde, em diversos horários.

A programação segue hoje com a apresentação da dupla Luckas & Thiago e o show musical “Cultura Pop-Rock” com músicas de bandas clássicas que marcaram geração através de sucessos do rock, pop-rock anos 80, 90 e 2000 de bandas consagradas no cenário nacional como Paralamas do Sucesso, J. Quest, RPM, Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, Capital Inicial, Los Hermanos e Skank. A apresentação conta com apoio do Programa Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

Amanhã haverá apresentação de Balé Clássico da Clínica de Estética e Saúde Alessandra Rocha com o nome “Lua – Um ser de Luz”. O espetáculo de dança é inspirado no folclore brasileiro “Vitória Régia”, que narra a lenda indígena e amazônica, da índia que se afogou após se inclinar no rio para tentar beijar o reflexo da lua. O projeto conecta a linguagem dos estilos de dança, contemporânea e o neoclássico e também é realizado com o apoio do Programa Bolsa Cultura 2022.

A programação diária pode ser conferida nas redes sociais da Prefeitura de Votuporanga. As apresentações serão concentradas na Concha Acústica para aproveitar também o movimento da região central da cidade com a abertura noturna do comércio. “Aproveitamos a visita da população de Votuporanga e região no nosso comércio para apresentarmos os nossos talentos e darmos continuidade na formação cultural do nosso público”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.