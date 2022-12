A Votuporanguense irá receber durante a manhã desta terça-feira (20) a equipe Sub-20 do Mirassol para o jogo-treino na preparação para o torneio

publicado em 19/12/2022

Nesse primeiro jogo-treino o time recebe às 9h a equipe Sub-20 do Mirassol, na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm busca de ritmo de jogo e também de avaliar os jogadores do novo elenco, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) inicia hoje os seus testes antes da estreia no Campeonato Paulista da Série A3. Nesse primeiro jogo-treino o time recebe, às 9h, a equipe Sub-20 do Mirassol, na Arena Plínio Marin.Como já explicado, a comissão técnica da Votuporanguense, comandada por Rodrigo Cabral, quer aproveitar ao máximo o início dessa pré-temporada, por ter começado os treinos de forma mais “atrasada” que outros times da A3."Análise em processo técnico tático, e com muito equilíbrio na parte física, até pela inatividade de alguns atletas, mas ao mesmo tempo, conciliando amistosos para acelerarmos aquilo que pensamos de ideias, e buscando com tranquilidade as peças para encaixe em nossos setores", disse Cabral.A equipe busca estruturar o esquema tático para garantir um elenco competitivo até o dia 22 de janeiro, quando a Votuporanguense estreia contra a equipe do Grêmio Prudente, na casa do rival.O elenco terá ainda mais um teste durante essa semana. Na sexta-feira (23), o elenco também recebe a equipe do Tanabi, onde irá disputar o amistoso contra a equipe Sub-20.