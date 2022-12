O investimento na reconstrução é de mais de R$707 mil, sendo pouco mais de R$ 636 mil por meio da Defesa Civil

publicado em 08/12/2022

Carlão vem a Votuporanga nesta sexta-feira (9), como governador em exercício, para inaugurar a ponte sobre o Córrego Boa Vista (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), volta nesta sexta-feira (8) a Votuporanga como governador em exercício do Estado de São Paulo, para inaugurar a ponte sobre o Córrego Boa Vista. O investimento na reconstrução é de mais de R$707 mil, sendo pouco mais de R$ 636 mil por meio da Defesa Civil.

A ponte sobre o Córrego Boa Vista, que fica na Estrada Municipal VTG-342, caiu em 2016 em razão de um temporal que atingiu a cidade à época. A situação modificou a vida dos moradores daquela região, que precisavam encarar um desvio de mais de quatro quilômetros desde então.

“A ponte do Córrego do Boa Vista caiu há mais de cinco anos, o que modificou a rotina de aproximadamente 200 moradores que moram nas proximidades do bairro. Logo que assumimos a Prefeitura fui em busca de uma solução, que agora está sendo alcançada e com o apoio da Defesa Civil do Estado”, comemorou o prefeito Jorge Seba (PSDB).