O novo gerente de futebol Ricardinho Silva, que foi atleta do CAV, destacou a cobrança em relação aos jogadores durante a pré-temporada

publicado em 21/12/2022

Ricardinho Silva, gerente de futebol do CAV, diz que elenco tem se cobrado garra para a A3 (foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O gerente de futebol Ricardinho Silva, que foi jogador do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), em entrevista ao Grupo Cidade de Comunicação destacou a garra que pede ao elenco e a disposição para que os atletas entreguem resultados durante o Campeonato Paulista da Série A3.

De acordo com o gerente, o elenco vem se adaptando e a comissão trabalhando duro para angariar as melhores peças para a competição. “Estamos fazendo o melhor possível, dentro das nossas condições. Assistindo muitos vídeos, contratando da melhor maneira, sabendo como é a estrutura do clube, o jeito de jogar, o jeito que a torcida gosta para poder montar o melhor elenco dentro das condições que a gente tem”, disse Ricardinho.

Apesar de não ser novidade para ninguém, o CAV viverá uma temporada com um financeiro ainda mais reduzido.

“Entendemos nossa condição [financeira], por isso o máximo de capricho, empenho, passamos o dia todo aqui para trazer os melhores jogadores. Nossa comissão é forte e entrosada para que a gente possa fazer um bom trabalho. Cobramos muita garra o tempo todo. Cada treino como se fosse um jogo e ir evoluindo passo a passo para poder dentro do campeonato entregar o melhor possível”, completou.

Ricardinho que foi atleta da Votuporanguense entende bem quando o assunto é clima de vestiário, ainda mais quando se trata de CAV. “Novos planos, estamos sempre se preparando. Uma vez atleta, sempre atleta. Só que eu preferi nesse momento assumir como gerente, foi um convite especial da diretoria, que eu abracei. Estou aprendendo coisas novas nesse novo universo e poder contribuir da melhor maneira”, relatou.