Unidade foi a primeira do Estado de São Paulo e já prestou 5,8 milhões de atendimentos

publicado em 08/12/2022

A unidade foi a primeira a ser inaugurada do Estado de São Paulo e, de 2007 a outubro deste ano, atingiu a marca de 5.834.897 atendimentos (Foto: A Cidade)

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga comemora mais um ano de sucesso. Nesta quarta-feira (7/12), a unidade completa 15 anos de serviços para uma região composta de 30 municípios, correspondendo a aproximadamente 300 mil habitantes.O AME é um projeto do Governo do Estado de São Paulo com a Secretaria Estadual de Saúde e está sob a gestão da Organização Social de Saúde – Santa Casa de Votuporanga. A unidade foi a primeira a ser inaugurada do Estado de São Paulo e, de 2007 a outubro deste ano, atingiu a marca de 5.834.897 atendimentos.Neste período, foram 1.714.525 atendimentos médicos; 536.867 atendimentos não-médicos (como fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia e enfermagem); 2.929.471 exames internos; 589.384 exames externos (solicitados pela rede básica de atenção à saúde dos municípios referenciados) e 64.650 cirurgias ambulatoriais. Os exames disponíveis englobam laboratório clínico, anatomia patológica e citologia, radiologia, ultrassonografia, endoscopia, ressonância magnética, tomografia e métodos de diagnósticos em especialidades (MIX).Por dia, são 1.271 atendimentos no geral, sendo 347 consultas médicas; 104 consultas não-médicas; 11 cirurgias ambulatoriais; 624 exames internos e 185 externos.O objetivo do serviço é proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, por meio da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, bem como promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade regional.ConquistasEm 2013, iniciou-se as estratégias de gestão em busca de garantir e certificar a qualidade da assistência prestada. Por meio do sistema de gestão da qualidade, houve padronização das atividades, controle de processos, a garantia da satisfação dos usuários e segurança do paciente, que, consequentemente, resultaram na Certificação ISO 9001:2008 em 2016.Já no ano de 2017, focado na atualização da versão 2015 em gestão de risco, obteve a certificação ISO 9001:2015. No mesmo ano, conquistou o 3º lugar no Ranking Nacional do Prêmio de “Melhores Empresas do Brasil para se trabalhar na área da saúde. Além disso, recebeu 1ª certificação ONA Nível 1 (Acreditado), e ao passar dos anos, mantém as manutenções e recertificações de qualidade “Gestão em Excelência” do Nível 3 com validade até 2025.A gerente administrativa do AME, Marilza Cardi, explicou que a excelência dos serviços se deve a gestão de processos, comprometimento das equipes, humanização, valorização da opinião do usuário por meio das Ouvidorias e parceria com as redes de saúde local e regional. “Temos orgulho de oferecer um serviço SUS de qualidade, com atendimento diferenciado, com consultas, exames e cirurgias com hora marcada. Isso é transparência e respeito aos recursos públicos e ao cidadão”, finalizou.AtendimentoO Ambulatório de Votuporanga atende mediante agendamento via Cross (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde) e telefone (17) 3426-6000. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h e sábado, das 7h às 13h. Fica na Rua Maria de Freitas Leite, 2944 – Cidade Nova.