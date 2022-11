Arquimedes Celeri foi promovido em um exame com reconhecimento e honra ao mérito com a graduação de faixa preta 5º Dan

publicado em 22/11/2022

Arquimedes Carrilho Celeri foi homenageado neste fim de semana em um torneio em Fernandópolis (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O votuporanguense Arquimedes Carrilho Celeri foi homenageado neste fim de semana em um torneio em Fernandópolis. Ele foi promovido em um exame com reconhecimento e honra ao mérito com a graduação de faixa preta 5º Dan, pela Federação Paulista de Karatê.

A cor preta é a junção de todas as cores e no Karatê é a representação que o corpo e a mente chegaram ao final de uma jornada e ao início de outra mais elevada. A faixa nesta cor, representa humildade, autocontrole, maturidade, serenidade, disciplina, responsabilidade, dignidade e conhecimento. É a cor do poder, induz a sensação de elegância e sobriedade.