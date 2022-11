Cidade

Votuporanga sedia Virada SP com Colomy, Nando Reis, Melim, Ira e muito mais

Além dos shows, evento também terá um stand up com Helio de la Peña e a comédia As Filhas da Mãe, além de diversas atrações locais

publicado em 17/11/2022

Entre os destaques da programação musical estão Colomy + Nando Reis, Melim e Ira! (Foto: CreativeCommons)



Nos dias 26 e 27 de Novembro será a vez de Votuporanga se tornar capital cultural do estado de São Paulo. O município recebe este título porque vai sediar a Virada SP.



A maratona cultural reúne diversas linguagens artísticas como teatro, música e projeção mapeada. O programa foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo em 2007 e é gerido pela Amigos da Arte desde sua primeira edição.



A Virada SP de Votuporanga será realizada em vários pontos da cidade como o Parque da Cultura, a Biblioteca Municipal e o Centro de Convenções. Entre os destaques da programação musical estão Colomy + Nando Reis, Melim e Ira!. Além de stand up com Helio de la Peña e a comédia As Filhas da Mãe.



