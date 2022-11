A campanha também vai sortear cinco vales-compras de R$ 1 mil para quem comprar nas lojas associadas durante as festas de fim de ano

publicado em 17/11/2022

O lançamento da campanha com o slogan “Viva a Magia do Natal” aconteceu ontem pela manhã (Foto: Reprodução) ???????

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga), mais uma vez, fez jus ao seu histórico de grandes promoções e em sua última campanha do ano, vai contemplar um consumidor do comércio votuporanguense com um Renault/Kwid, novinho em folha. O lançamento da campanha com o slogan “Viva a Magia do Natal” aconteceu ontem pela manhã.

O viver a magia do Natal, para a associação, é celebrar o amor e a vida, além de envolver o sentimento de comerciantes e seus clientes nessa época de renovação nos corações. A campanha vai sortear o carro 0km e mais cinco vales-compras de R$ 1 mil para quem preencher os cupons nas lojas associadas entre os dias 21 de novembro e 31 de dezembro.

A ACV também premiará com vale-compras de R$ 200,00 os vendedores responsáveis pelo atendimento dos sortudos. O sorteio será no dia 7 de janeiro, às 10h, na praça da Concha Acústica.

“A ACV buscou um time forte de patrocinadores que acreditam nessa campanha. Conseguimos trazer o carro 0km para o sorteio e os vales-compras, na época mais importante de vendas do nosso calendário. O comércio de Votuporanga é referência para a cidade e a região e esperamos um incremento de mais de 10% nas vendas”, destacou o presidente da ACV, Glauco Ventura.

Chegada do Papai Noel

A tradicional ação da ACV, adorada pelas crianças é a chegada do Papai Noel, que está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro, às 19h, na praça da Concha Acústica. Tudo isso, como de costume, depois de uma carreata que percorrerá as principais ruas da cidade.

São parceiras da campanha de Natal ACV: Santa Cruz Supermercados, Real Modas E Calçados, Mister Cowboy, A Casa Do Tapeceiro, Marão Corretora de Seguros, Uni Car Multimarcas, Megatec, Coopevo, 5 Asec Lavanderia, Escritório Vitória, A Ideal Calçados, Unifev, Votuciclo, Flash Net, Casa Anzai, Supermercado Porecatu, Lojas Longo, Credilider, Ciafer, Mega Online, Clube Melissa Votuporanga, Central Da Águas, Silk Cromia, Maria Brechos, Otica Celes, Vilarzinho, Moda Ka e Caricanecas Votuporanga.

Palestra atendimento