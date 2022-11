A informação foi confirmada por sua filha, Olga Silva, que fez questão de agradecer a todos que oraram por ele

publicado em 24/11/2022

Itamar já recebeu alta e agora volta para casa ao lado da família depois de mais de 15 dias internado (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Depois de 15 dias internado e de muito desespero de sua família, o ex-servidor municipal, Itamar Rodrigues da Silva, de 50 anos, recebeu alta e poderá voltar para casa. A informação foi confirmada por sua filha, Olga Silva, que fez questão de agradecer a todos que oraram por ele.

Itamar sofreu diversas queimaduras pelo corpo após a explosão de uma churrasqueira, durante uma confraternização entre amigos no dia 6 de novembro. Na ocasião, ele foi socorrido às pressas, em estado grave e chegou a ficar entre a vida e a morte, sendo internado por dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Desde o momento em que ele foi internado, a Santa Casa de Votuporanga solicitou sua transferência para um hospital especializado no tratamento de queimados, mas não havia vagas disponíveis. Seu precário estado de saúde levou a família ao desespero a ponto de sua filha, Olga, gravar um vídeo implorando por uma vaga. Diante da repercussão, dois dias depois a vaga foi aberta.

“Hoje eu quero compartilhar o momento mais feliz da minha vida. Muito obrigado por cada oração, por cada mensagem de apoio. Deus fez um milagre na nossa vida, pois estamos levando o meu pai embora agora, então, você que orou junto comigo, você que sofreu junto comigo, muito obrigado, a tua oração valeu a pena e eu só tenho que agradecer muito. Essa é a prova viva de que Deus existe”, disse Olga.

Itamar já está em casa, com algumas limitações, é claro, mas para a família o que importa é que ele está vivo. “Vamos cuidar dele com muito amor”, concluiu.

Vaquinha

Itamar era muito conhecido na cidade em razão do tempo em que atuou como servidor na Secretaria de Direitos Humanos. Nesse período, no entanto, ele ocupava cargo de confiança e acabou sendo desligado após a troca de governo. Desempregado, ele então financiou uma motocicleta e começou a trabalhar como mototaxista.

“Meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora e ultimamente ele trabalhava como mototaxista. Como as coisas estavam difíceis, ele não conseguia pagar o INSS, então além de toda a dificuldade com a recuperação, ele também está desamparado financeiramente, pois está sem trabalhar todos esses dias e terá que ficar ainda mais tempo até se recuperar por completo”, contou Olga.

Amigos então se mobilizaram com a ideia de fazer uma rifa, mas então decidiram abrir a vaquinha, onde as pessoas possam contribuir com qualquer valor que estiver ao seu alcance. Para contribuir basta apontar o celular para o QR Code na página.

“Nossa família sempre foi muito trabalhadora, mas somos humildes e não temos condições de arcar com tudo isso sozinhos. Por isso decidimos montar essa Vaquinha e pedir para que todos contribuam da forma que puderam para que possamos superar essa fase tão difícil”, completou.