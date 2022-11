Programação começa às 18h de sábado (26) e vai até a noite de domingo (27) com atrações no Parque da Cultura e no Centro de Convenções

publicado em 25/11/2022

A secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Silva, esteve na Cidade FM para convidar a todos para a Virada SP (Foto: A Cidade)

Da redação

O fim de semana em Votuporanga será novamente de muitas atrações culturais para toda a família. Com 24 horas de intensa programação, a Virada SP promete agitar o dia de hoje, a partir das 18h, até a noite de amanhã, com eventos espalhados pela área externa e interna do Parque da Cultura e também no Centro de Convenções.

É a sexta vez que Votuporanga sedia a Virada SP, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura. Votuporanga ganhou o título de capital cultural do estado, reconhecimento dado a 22 municípios paulistas neste ano.

Para convidar a população, a secretária municipal de Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaína Silva, esteve nos estúdios da Cidade FM. “É uma honra e uma alegria imensa fazermos parte desse roteiro de atrações artísticas e culturais no Estado de São Paulo. Estamos com uma das melhores, se não a melhor, programação da Virada SP e convidamos todas as famílias a prestigiarem esse grande evento”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Entre os destaques da programação da Virada SP Votuporanga, estão o trio Melim, o grupo Ira! e Colomy + Nando Reis. A Virada SP começa com os shows da Banda Zequinha de Abreu e a “Projeção Mapeada Parque da Cultura”, ambos a partir das 18h, no Parque da Cultura e na Biblioteca Municipal Castro Alves respectivamente.

No palco Anfiteatro do Parque da Cultura, acontecem também os shows de Márcia Castro, do trio Melim, da rapper MC Soffia, do infantil que vem do Recife, Mundo Bita, a atração cheia de soul e blues de Dylan Triplett & The Simi Brothers (EUA), Colomy + Nando Reis. O show do Ira!, um dos mais aguardados, encerra as atrações no Parque da Cultura. A banda vai apresentar clássicos e novidades do repertório do grupo paulistano que este ano completa 40 anos de estrada.

O Palco Volante do Parque da Cultura também vai receber a Virada SP com o Jam do Asfalto, da meia-noite às 3h30, seguido pela DJ Harlen (3h30). No domingo, às 12h30, é a vez do Circo – Entre Aspas Cia. Teatral que promete alegrar a criançada com atrações circenses.

No Centro de Convenções serão apresentadas três atrações. A local Almagêmea Escola de Dança, a comédia “As Filhas da Mãe” e a comédia stand-up "Prego na Testa - Parlapatões".