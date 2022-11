Uma nota emitida pela assessoria de imprensa da Câmara de Votuporanga virou tema de discussão entre os vereadores

Uma nota emitida pela assessoria de imprensa da Câmara de Votuporanga virou tema de discussão entre os vereadores na sessão ordinária desta semana. De um lado está Cabo Renato Abdala (Patriota) e do outro os vereadores Daniel David (MDB) e Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), em uma disputa sobre a “paternidade” da diminuição do mau cheiro que exalava do frigorífico Frango Rico.

Para entender, no último dia 4 a assessoria da Câmara divulgou um release sobre a visita dos vereadores Daniel David e Jura à empresa, para tratar da reclamação de moradores da região do Jardim Carobeiras, De Bortole e adjacências sobre o problema. Na ocasião, eles estavam acompanhados do superintendente da Saev, Gustavo Galo, e do superintendente adjunto, Luciano Passoni e foram recebidos pelo diretor do Frango Rico, Junior Pignatari.

A comitiva foi convidada para conhecer a estrutura do frigorifico, em especial o filtro biológico que foi danificado e seria o causador do mau cheiro que vai para os bairros vizinhos. Na ocasião eles foram informados de que o problema comprometeu cerca de 70% do equipamento, mas disse que isso já estava sendo solucionado, com as obras de reconstrução sendo concluídas no mesmo dia.

A divulgação da visita com a promessa de solução do problema, no entanto, não agradou Cabo Renato Abdala, que teria sido o primeiro a tratar do assunto, inclusive com falas na tribuna e requerimento apresentado.

“Sem querer desmerecer o meu amigo Daniel David e o meu amigo Jura, esse fato só aconteceu após esse vereador colocar o dedo na ferida. As vezes o Frango Rico ninguém quer colocar o dedinho na ferida e arrancar a casquinha para passar o remédio. Falei duas sessões e somente na hora que eu protocolei um requerimento por escrito, pedindo laudos da Prefeitura, de vistoria, é que houve alguma coisa. Então, a gente tem que começar a documentar”, disse o vereador durante sua fala na sessão de segunda-feira (7).

Comedido, Daniel David discursou após Abdala e evitou conflitos com o colega de Casa, reconhecendo a atuação dele no caso.

“Primeiro eu quero parabenizar aos proprietários do Frango Rico por manter uma empresa de 1,9 mil funcionários em nossa cidade e isso deve ser motivo de orgulho. Teve essa questão trazida pelo nosso colega Abdala, nós fomos lá e olhamos juntos com o proprietário Júnior e ele nos mostrou a grande obra que estava sendo feita para sanar a questão do cheiro, tanto que acredito que não teve mais reclamação, porque é uma obra grande e a empresa estava renovando todo esse espaço para que não aconteça novamente essa situação”, ponderou Daniel.

