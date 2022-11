A iniciativa atende a uma indicação do vereador Professor Djalma (Podemos) e dos próprios funcionários da Prefeitura

publicado em 18/11/2022

O vereador Professor Djalma foi um dos que encampou o projeto e agora os servidores terão mais 5% de margem para empréstimos (Foto: Assessoria)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou nesta semana o projeto de lei, de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB), que amplia em 5% a margem para empréstimos consignados dos servidores públicos municipais. A iniciativa atende a uma indicação do vereador Professor Djalma (Podemos) e dos próprios funcionários da Prefeitura, que procuraram os vereadores para tratar do assunto.

A medida, conforme sua justificativa, visa minimizar, ainda, os reflexos dos impactos pós-pandemia causados pela Covid-19 sobre as famílias de nossos servidores, bem como a instabilidade econômica pelo qual o país vem passando, agravada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, que acabou por impactar também toda a economia mundial.

Atualmente tem sido adotado como padrão, o percentual de 30% para empréstimos em bancos credenciados e 10% para os demais descontos facultativos, como plano de saúde, odontológico e seguro de vida. Com essa iniciativa, a margem para os empréstimos em bancos e financeiras passa para 35%, que somados aos demais descontos facultativos não poderá exceder o limite total de 45%, até 31 de dezembro de 2023.